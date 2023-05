Verbaasde Almeida: “Niet normaal dat Roglic niet aanvalt, Jumbo-Visma is verrassend sterk”

Interview

João Almeida werd in zijn eerste jaar als prof in 2020 meteen vierde in de Giro d’Italia. Een jaar later werd hij na een imposante slotweek zesde en vorig jaar stond hij na achttien etappes vierde, toen hij moest opgeven met COVID-19. Nu staat hij opnieuw vierde, maar lonkt het podium. “Daarmee zou ik al blij zijn”, vertelt hij tijdens een persconferentie waarbij WielerFlits aanwezig was.

Tezamen met Primož Roglič was de 24-jarige Portugees de enige die in de slotfase van de rit naar Bergamo iets probeerde, afgelopen zondag. “Ik voelde me goed en daarom besloot ik om te versnellen”, legt Almeida uit, die normaal meer een volger is dan iemand die anticipeert. “Ik wilde ook zien hoe mijn concurrenten ervoor staan en daarbij deed ik toch wel wat nuttige informatie op. Het was een steile, korte beklimming. Dat betekent dat je allemaal dezelfde inspanning moet doen om bij te blijven. Je kunt je niet sparen. Conclusie: we doen niet veel voor elkaar onder.”

De leider in het jongerenklassement verwacht dinsdag vuurwerk in de bergetappe met aankomst op de Monte Bondone. “Hopelijk krijgen we een goed gevecht en een echt lastige rit. Eindelijk? De laatste twee weken zijn voor de fans misschien een beetje saai geweest. Maar de ritten zijn erg zwaar geweest. Misschien dat er morgen verschillen zijn en dat iedereen voor een goed resultaat gaat. We krijgen veel klimmen voor onze kiezen, niet slechts een paar. Het is een erg specifieke rit, ondanks dat we niet naar grote hoogtes rijden. Ik weet alleen niet of de anderen weer wachten.”

Daarmee doelt Almeida voornamelijk op Roglič en Geraint Thomas. “Thomas rijdt tot op heden heel erg defensief. En Roglič is geduldig”, lacht de Portugees. “Dat laatste heeft me wel verrast. Ik had verwacht dat hij zondag meer zou aanvallen. Maar er gebeurde niets. Ik weet niet of hij nog aan het herstellen is van zijn val, of dat hij zich niet goed voelt. Maar het staat buiten kijf dat het voor hem niet normaal is om niet aan te vallen. Jumbo-Visma is nog volledig en ze rijden best goed. Eigenlijk is het een grote verrassing dat ze zó sterk zijn. Of INEOS Grenadiers gaat spelen met Laurens De Plus en Thymen Arensman? Ik denk eerder dat ze voorzichtig moeten zijn en enkel kijken naar G.”

Almeida voelt zich beter dan ooit

Bij UAE Emirates hebben ze in elk geval veel vertrouwen. Pascal Ackermann en Brandon McNulty wonnen al een rit. Zeker dat laatste is goed nieuws voor Almeida, want de Amerikaan zal zich nu sneller voor hem wegcijferen. “Die zeges zijn erg positief en dragen bij aan een beter groepsgevoel. Iedereen is blij. Dat maakt alles makkelijker, zeker in een derde week. Want die zal heel, heel zwaar zijn. Voor mij is het belangrijk dat mijn ploeg er voor me is. Dat ze mij in een goede positie vooraan afzetten aan een klim. Op het einde van een klim is het ieder voor zich.”

Almeida verwacht dan namelijk dat er nog maar vier of vijf renners over zijn. “Ikzelf voel me beter en beter. Ik sta er nu beter voor dan ik had verwacht, want ik sta binnen 22 seconden van mijn voornaamste concurrenten. Dat is positief. Maar hoe ik er echt voorsta, weet ik nog niet. Tot zo ver hebben we weinig aanvallen gezien. Mijn concurrenten lijken ook goed te zijn, dus we gaan zien hoe het gaat. Ik denk dat ik fysiek in goede conditie ben voor de laatste week. Alle resultaten die er nog komen, zullen goed aanvoelen. Natuurlijk hoop ik te winnen, maar alles kan gebeuren.”

De Portugees voelt zich beter dan ooit op de beklimmingen, hij ziet Damiano Caruso meegaan met zichzelf, Roglič en Thomas én hij ziet daarvan niemand er bovenuit steken. “Ik denk dat Primož misschien net iets sterker is. Maar onderschat Geraint Thomas nooit. Het is afwachten waar zij hun tactische slag willen slaan. De zwaarte van de ritten zal de doorslag geven. Wij zijn daar klaar voor. Hopelijk krijgen we geen nieuwe coronagevallen of ziekte. Het peloton is al best klein en we hebben bijna geen kanshebbers voor de eindzege meer. Hopelijk krijgen we een mooi gevecht.”