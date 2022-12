Venturini weer tweede in Spaanse cross, ook Orts en Verburg geklopt in sprint met zes

Gonzalo Inguanzo Macho heeft de Ciclocross Internacional Ciudad de Valencia (C2) op zijn naam geschreven. De 21-jarige Spanjaard was de snelste in een sprint met zes. Clément Venturini, die zaterdag tweede werd in de de Ciclocross Ciudad de Xàtiva, was opnieuw runner-up.

Na een klein uur reed een groepje van zes renners voor de laatste keer op de streep af. Naast Inguanzo Macho en Venturini, bestond het gezelschap uit Alain Suarez Fernandez, Felipe Orts Lloret, de Belg Kay De Bruyckere en de Nederlander Luke Verburg. Eerstgenoemde was dus de rapste. AG2R Citroën-renner Venturini, die zaterdag zijn eerste UCI-cross sinds eind september reed, pakte het zilver. Suarez Fernandez vervolledigde het podium. Plek vier was voor De Bruyckere, die Orts en Verburg – in die volgorde – afhield.

Bij de vrouwen zagen we een volledig Spaans podium. Lucía González Blanco (Nesta-MMR) verwees haar ploeggenote Sofia Rodriguez Revert en Alba Teruel Ribes naar de plaatsen twee en drie.

Frankrijk, Japan en Groot-Brittannië

Er waren zondag ook nog UCI-crossen voor elite-mannen en elite-vrouwen in Frankrijk, Japan en Groot-Brittannië. In het Franse Saint-Sauveur-de-Landemont werd Tim Merlier verslagen door Valentin Guillaud. De zege in de vrouwenwedstrijd ging naar de Française Solenne Billouin. In Japan waren er ook twee thuisrijders aan het feest. Hijiri Oda won de cross van Utsunomiya (C2) bij de mannen, Sae Ogawa was de beste bij de vrouwen.

In het Britse Skipton, tot slot, stond de vijfde manche van de National Trophy Series op het programma. In de mannenwedstrijd triomfeerde Corran Carrick-Anderson, die Joe Blackmore en de Britse kampioen Thomas Mein wist af te houden. Bij de vrouwen kwam Ella Maclean-Howell als winnares over de streep. Zij versloeg Annie Last en Millie Couzens, de nummer negen van de Wereldbeker Dublin.