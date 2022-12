Tim Merlier viert veldritrentree met podiumplaats in Saint-Sauveur-de-Landemont

Tim Merlier heeft zijn eerste veldrit van deze winter gereden. De 30-jarige renner van Alpecin-Deceuninck, die vanaf 1 januari uitkomt voor Soudal-Quick-Step (de opvolger van Quick-Step-Alpha Vinyl), werd in Saint Sauveur de Landemont tweede in de Cyclocross d’Orée d’Anjou (C2). De overwinning ging naar thuisrijder Valentin Guillaud.

Guillaud kwam na 56 minuten en negen seconden over de streep, Merlier volgde 55 seconden later. De derde plek ging naar Nicolas Reculeau. Hij moest twaalf tellen toegeven op Merlier. Het is nog niet bekend hoe het veldritprogramma van laatstgenoemde er de komende periode precies uit zal zien.

Vorig jaar begon Merlier zijn crossseizoen ook in Frankrijk. Op 12 december 2021 eindigde hij als derde in de achtste manche van de Coupe de France in Troyes (C2). Nadien betwistte hij nog zeven crossen in Nederland en België. Zijn kortste klassering die winter was een zesde plaats in de Hexia Cyclocross Gullegem (C2). Op het door Wout van Aert gewonnen BK in Middelkerke eindigde Merlier als elfde.