Vendrame na eerste ritzege in Giro d’Italia: “Het is ongelooflijk”

Andrea Vendrame won in zijn carrière al eens de Tro-Bro Léon en een etappe in het Circuit de la Sarthe, maar de renner van AG2R Citroën boekte vandaag de grootste overwinning uit zijn loopbaan. Vendrame was namelijk de beste in de twaalfde etappe van de Giro d’Italia, met aankomst in Bagno di Romagna.

Vendrame maakte deel uit van een sterke kopgroep van zestien renners. Op de laatste klim van de dag, de Passo del Carnaio, kwamen de vier sterkste renners bovendrijven: Vendrame, Gianluca Brambilla, George Bennett en Chris Hamilton. “Ik besloot in de finale zelf aan te vallen om te anticiperen op de betere klimmers”, vertelde Vendrame tijdens het flashinterview.

“We bleven nadien met vier renners over. Ik had in de finale door dat ik de sterkste zou zijn in de sprint.” Net voor het ingaan van de laatste kilometer wisten Vendrame en Hamilton weg te rijden bij Brambilla en Bennett, waarna we een sprint met twee kregen om de overwinning. Hamilton bleek uiteindelijk geen partij voor de veel snellere Vendrame.

‘Een nieuwe Giro’

“Een etappe winnen in de Giro, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in mijn carrière”, aldus Vendrame, die samen met zijn ploegmaat Geoffrey Bouchard op pad was. Die laatste is in het bezit van de bergtrui en wilde vandaag de nodige punten sprokkelen voor het bergklassement. Vendrame: “Het belangrijkste was om in de ontsnapping te zitten.”

“We hadden ons ook als doel gesteld om met Geoffrey Bouchard punten te pakken voor de bergtrui. We hebben gereden om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Er begint nu een andere Giro, aangezien we veel meer op ons gemak kunnen koersen. Ik hoop op nog meer succes in deze ronde.”