Vélo d’Or 2021 gaat naar Tadej Pogacar, Wout van Aert derde

Tadej Pogačar heeft de verkiezing van de Vélo d’Or 2021 gewonnen. Het is voor de 23-jarige Sloveen de eerste keer dat hij de prestigieuze prijs wint. Pogačar won afgelopen seizoen voor de tweede opeenvolgende keer de Tour de France en pakte met Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije ook twee monumentale klassiekers.

Pogačar mag zich de opvolger noemen van zijn landgenoot Primož Roglič, die in 2020 de prijs mocht ophalen. Roglič, die in 2021 goed was voor een derde eindzege in de Vuelta a España en de Olympische titel in het tijdrijden, moest dit keer genoegen nemen met de tweede plaats. Wout van Aert, die eveneens een uitmuntend seizoen achter de rug heeft, was de nummer drie in de verkiezing.

Ook Mathieu van der Poel, Kasper Asgreen, Richard Carapaz, Mark Cavendish, Sonny Colbrelli, Egan Bernal, Annemiek van Vleuten, Harrie Lavreysen en Julian Alaphilippe waren genomineerd voor de Vélo d’Or 2021. Naast Roglič kreeg ook wereldkampioen Alaphilippe overigens nog een erkenning. De regerende wereldkampioen op de weg won namelijk, net als in 2019 en 2020, de Vélo d’Or voor beste Franse wielrenner.

De Vélo d’Or is de jaarprijs van het Franse wielermagazine Vélo Magazine dat verbonden is aan de Tour de France-organisatie en aan sportkrant L’Equipe. Een aantal internationale wielerjournalisten, waaronder WielerFlits-verslaggever Raymond Kerckhoffs, kiest hier de beste wielrenner van het jaar uit. De volledige uitslag van de Vélo d’Or-verkiezing wordt op een later moment bekendgemaakt.