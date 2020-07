Veldritorganisatoren voorzichtig: “Dit is slechts de kalender van de hoop”

Gisteren maakte event-organisator Golazo zijn veldritkalender bekend. Ondanks de economische crisis, als gevolg van de coronapandemie, sneuvelt in vergelijking met vorig jaar alleen de cross in Pelt. Maar de organisatoren waarschuwen: “Dit is de kalender van de hoop, op voorwaarde dat de maatregelen in de bestrijding van het virus versoepelen. Anders wordt organiseren quasi onhaalbaar.”

De Kermiscross in Ardooie en de avondcross in Woerden waren de eerste veldritten die vroegtijdig de handdoek gooiden. Begrijpelijk, want voor kleine organisatoren was het de voorbije maanden utopisch om bij de plaatselijke handelaar aan te kloppen om hun event financieel te steunen. Die mensen moeten zelf proberen te overleven, klonk het. Verwacht werd dat, in het zog van die twee, nog een pak andere organisatoren zou afhaken.

Maar zie, drie maanden later blijft de veldritkalender toch overeind. Op de Wereldbekers in de VS en Ierland na, verdwijnt alleen de cross in het Peltse Dommelhof, maar dat is volgens Christophe Impens van Golazo enkel te wijten aan de plaats op de kalender. “De GP Pelt stond op 20 september op het programma. Dan is er het WK tijdrijden in Aigle/Martigny. De wedstrijd in de vooravond laten doorgaan was ook geen optie, want dat zit de wielerfan aan het scherm gekluisterd om de slotrit van de Tour – met aankomst op de Champs Elysées – te volgen. Dat was dus een onmogelijk datum en de rest van de kalender zit bomvol. Maar niemand zegt dat Pelt in 2021 niet terugkeert.”

Zonhoven

Ook al werd in laatste instantie veelvuldig geswitcht tussen wedstrijden onderling, de kalender blijft voor meer dan 90 procent overeind. “Daar gaan we vanuit”, zegt Impens. “Toch moet je dit de kalender van de hoop noemen. Natuurlijk willen we organiseren. Zolang er kan gecrost worden en als de camera’s kunnen draaien, zijn we hoopvol. En, er is nog een extra voorwaarde: de maatregelen in de bestrijding tegen Covid-19 moeten versoepelen.”

Impens verwijst naar de klassieker in de Kuil van Zonhoven als specifiek voorbeeld. “Met de maatregelen die vandaag van kracht zijn, zou dit niet haalbaar zijn. We moeten op zijn minst meer toeschouwers kunnen ontvangen. En er moet mogelijkheid zijn om meer VIP’s te ontvangen dan nu het geval is. Ik bedoel maar, het coronavirus zal beslissen wat mogelijk is en we beschikken niet over een glazen bol. Het kan elke dag veranderen.”

Ander businessmodel dan wegwielrennen

Bram De Brauwer, een van de drijvende krachten achter de Ethias Crossen van Lokeren en Kruibeke en de nieuwe Wereldbeker in Hulst, treedt Impens bij. “Christophe heeft gelijk. Maar we weigeren als organisatoren met z’n allen om vroegtijdig te handdoek te gooien. Dan zou er dit jaar geen veldrijden zijn. Dan haken misschien ook teamsponsors af. We willen hier onze verantwoordelijkheid nemen, al weten we nu al dat het – zeker in Lokeren, eind september – aartsmoeilijk wordt om break-even te draaien.”

“Wij hebben een ander businessmodel dan het wegwielrennen”, verduidelijkt De Brauwer. “Ons budget omvat onder meer inkomsten van ticketing , van consumpties van toeschouwers. Daar hebben we vandaag nog geen zekerheid van. Eerlijk? De kans dat we met verlies eindigen, is bijzonder reëel. Maar dat beschouwen we dan maar als ons offer in deze moeilijke tijden. Het is ons niet te doen om winst maken, het is meer een hobby en uit passie voor de sport”, gaat De Brauwer voort. “Dan moet je ook niet afhaken als het een keertje minder gaat. Tenminste, als iedereen zijn steentje bijdraagt.”

Parcours in vier opdelen

In Lokeren, de allereerste van het nieuwe seizoen, werken ze alvast enkele opties uit om het haalbaar te maken. “We denken dat toch minstens een 3.000-tal toeschouwers de weg naar de Rapencross zal vinden. De interesse van het publiek is er. We hebben een voorstel gedaan om het parcours op te delen in kwadranten. Vier delen met daarin telkens een groot scherm, enkele interessante passages zoals een zandbak, een klim of de start- en aankomstzone, … Als we dan werken via online voorverkoop, hebben we een perfecte controle over het aantal toeschouwers per kwadrant.”

“Dan zien we elk kwadrant als een apart evenement. Stel dat de overheid dit toelaat en er mogen 800 toeschouwers per event komen, geraken we toch aan 3.200 mensen. Maar als het niet wordt toegestaan een een buitenevenement mag zoals vandaag maar 800 toeschouwers ontvangen… Tja, dan moeten wij ook afhaken. 800, dat is niet meer dan alle renners en hun entourage.”

VIP

Ook wat social distancing betreft, stelt zich een probleem. “Anderhalve meter op een cross? Dat gaat niet”, weet De Brauwer. “Oké, we gaan opteren om geen publiekstent te bouwen. We zullen wellicht een shelter in openlucht voorzien om in hygiënische omstandigheden iets te consumeren, wel volgens de veiligheidsvoorschriften. We wachten ook nog af wat de mogelijkheden zullen zijn om VIP’s te ontvangen. Aan een VIP van duizend man verdien je nog iets, maar als dat tweehonderd man wordt, is dat ook niet meer rendabel. Maar ook hierin blijven we voorlopig positief.”

Jurgen Mettepenningen, teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal, organiseert zelf de Wereldbeker in Wachtebeke. Ook hij deelt de bezorgdheid van Impens en De Brauwer. “Maar we moeten optimistisch zijn”, zegt hij. “We hebben het inderdaad niet onder controle, maar dat geldt ook voor de rest van de maatschappij. Het wordt een ontzettend moeilijke winter, maar we gaan er alles aan doen om in ons opzet te slagen en dat is dat er kan gecrost worden.”

Hieronder vindt u de kalender van de Golazo-wedstrijden: