Veldritfans genieten van cross in Diegem: “Mooiste sport die er bestaat”

Cross zoals cross bedoeld is, dat was de Superprestige van Diegem voor de toeschouwer en de kijker thuis. De gedroomde driestrijd tussen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock kwam er in de avondcross, tot groot plezier van de veldritliefhebber. WielerFlits bundelt de mooiste reacties.

Met grote ogen en opengesperde mond zitten kijken naar de cross in Diegem. Wat een spektakel en prestatie van deze mannen. Chapeau! — Van der Elst Franky (@DerFrvde) December 28, 2022

Het is ongelofelijk hoe die VDP en Van Aert erin blijven vliegen. Jaar na jaar, koers na koers, cross na cross. Altijd hard tegen hard, als twee boksers die elkaar blijven slaan zonder dat er eentje knock-out gaat. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) December 28, 2022

Fantastische cross weer. VDP reed met zijn kop tegen de muur, Pidcock fenomenaal sterk, Van Aert de meeste inhoud. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) December 28, 2022

Jammer dat deze cross maar 8 rondes telt. #SPDiegem — Maxim Horssels (@Horssels) December 28, 2022

Wat er gebeurde in de feesttent in Diegem toen Wout als eerste over finish kwam. #SPDiegem pic.twitter.com/rjYjhfXxyR — Bas Tietema (@BasTietema) December 28, 2022

Chapeau Wout, Pidcock en Mathieu. Dank voor het bezorgen van dit mooiste uur sport van de dag!👏 #SPDiegem — Bas Tietema (@BasTietema) December 28, 2022

Het kan dus nóg mooier. Alsof ze met hun drieën dit scenario vooraf hadden afgesproken. Elk hun moment gehad. Van Aert heeft ze verzilverd. #SPDiegem — Jeroen Vanbelleghem (@JeroenVanbelle) December 28, 2022

Een kille winteravond in #SPDiegem

3 helden ploegen op wereldniveau door de modder.

3 helden die straks ook weer hoge toppen gaan scheren op Vlaamse heuvels, Franse kasseien, Waalse bergjes, Franse cols en alles er tussendoor.

Chapeau @tompidcock @WoutvanAert en @mathieuvdpoel — Tom Vanblaere (@vanblaeretom) December 28, 2022

Cyclocross. There’s nothing else like it. #spDiegem — Renaat Schotte (@wielerman) December 28, 2022

Last few days felt like the Tirreno-Adriatico 2021 of CX. 😅 #SPDiegem — Benji Naesen (@BenjiNaesen) December 28, 2022

If I haven’t watched CX races with great interest before, today the situation is the opposite. #SPDiegem — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) December 28, 2022

Veldrijden is de mooiste sport die er bestaat. — Sven Nys (@sven_nys) December 28, 2022

Olympisch of niet.. We hebben toch de mooiste sport! — Dieter Vanthourenhout (@vanthourenhout) December 28, 2022

Puck, can you show the class an angle of 90 degrees? #Superprestige2023 #Diegem https://t.co/rn0p8hTNMZ — Jens Dekker (@jens_dekker) December 28, 2022

The crowds at tonight’s race were something else #CXDiegem pic.twitter.com/mvJdSG7KEt — Gina Ball (@GinaBally) December 28, 2022

What a race. What a sport. Cyclocross = ❤️ — Cyclocross24.com (@cyclocross24) December 28, 2022