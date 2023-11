zondag 12 november 2023 om 12:15

‘Veldrijders die bewust Wereldbekers overslaan, moeten uitgesloten worden van het WK veldrijden’

UCI-baas David Lappartient heeft op de dag van de Wereldbeker in Dendermonde een bom gedropt in de veldritwereld. Naar aanleiding van de afwezigheid van Thibau Nys in die cross, wil hij het probleem aankaarten dat steeds meer crossers manches in de Wereldbeker overslaan. Hij dreigt met uitsluiting voor het WK veldrijden. Is dat een goed idee? Stem in onze poll op de stelling: ‘Veldrijders die bewust Wereldbekers overslaan, moeten uitgesloten worden van het WK veldrijden’.

Wil je discussiëren over dit onderwerp? Dat kan hier in de reacties onder het bericht over de uitspraken van Lappartient.