Veldrijder Kyle Agterberg (22) beëindigt wielercarrière

Kyle Agterberg zet een punt achter zijn wielercarrière. Dat kondigt de 22-jarige renner aan via zijn social media. Agterberg was vorig jaar nog vierde in de belofte-categorie tijdens het EK veldrijden in Rosmalen, maar is het plezier in het fietsen kwijtgeraakt.

Agterberg laat weten dat hij lang over zijn besluit heeft nagedacht. “Ik heb de laatste tijd geen lol en zin meer in het fietsen gehad. Dat is ook niet meer teruggekomen”, schrijft de 22-jarige renner. Hij sprak er veel over met zijn trainer, ploeg en ouders en kwam uiteindelijk tot de beslissing om te stoppen. “Ik ga nu een nieuwe periode in mijn leven in, waar ik heel veel zin in heb en naar uitkijk.”

Iedereen die hem heeft gesteund en in hem heeft geloofd gedurende zijn carrière wil hij bedanken. “Ook wil ik het Orange Babies Cycling Team heel erg bedanken voor de mooie jaren bij de ploeg. Maar in het bijzonder wil ik toch wel mijn ouders bedanken die mij deze veertien jaar altijd hebben bijgestaan, mij hebben geholpen, er voor mij waren en in mij hebben geloofd.”