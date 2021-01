Veldrijder Justin Laevens komt uit de kast: “Hoop een voorbeeld te zijn”

Veldrijder Justin Laevens is uit de kast gekomen. De Belgische belofte is nu 19 jaar en zegt lang gewacht te hebben met zijn coming out als homo. “Ik zat er al een goede twee jaar mee in mijn hoofd. Ik vond het niet moeilijk om mij te outen, maar wel in de sport”, zegt hij in gesprek met Sportnu.be.

Laevens vindt het lastig om als sporter uit de kast te komen, omdat hij geen andere renner kent die ook uit de kast is gekomen. “Dus dat is wel een grote stap”, vertelt de West-Vlaming. “Ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn voor andere sporters. Voor renners of voor crossers die misschien nog in hun schelp verborgen zitten.”

“Mijn ouders waren er heel positief over, daar was ik heel blij mee. Ik was zelf vooral bang voor de reacties van de grotere renners of de grotere ploegen, dat ze mij anders zouden bekijken. Ik denk niet dat dat het geval is”, aldus Laevens, die komend weekend meedoet aan het BK veldrijden in Meulebeke.

Dit seizoen reed Laevens (uitkomend voor Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini) als belofte al diverse crossen mee bij de elites. Dit mede vanwege de coronamaatregel dat jeugdwedstrijden niet verreden mogen worden. Zijn beste uitslag dit seizoen in eigen land is een 34ste plaats in Gullegem.