Veiling voor Amy Pieters levert 30.000 euro op dankzij onder meer Evenepoel en Dumoulin

De liefdadigheidsveiling op CataWiki voor de revaliderende Amy Pieters, die in december 2021 een zwaar trainingsongeluk had en een tijdlang in coma lag, is afgelopen. Tot vrijdagavond om 21.00 uur kon er geboden worden op allerlei wielermemorabilia en -activiteiten. In totaal werd er 30.000 euro opgehaald.

Het doel van de veiling was om een aanpassing in de badkamer van Pieters te bekostigen. Er werd onder andere een Cervélo R5 van Tom Dumoulin, een koersshirt van Mathieu van der Poel (inclusief handtekening) en een gesigneerde regenboogtrui van Remco Evenepoel aangeboden.

De fiets van Dumoulin leverde 6000 euro op, het tricot van Van der Poel 1300 en de trui van Evenepoel 4100 euro. Ook andere renners en rensters, zoals Dylan van Baarle, Fabio Jakobsen en Ellen van Dijk, haalden geld op voor Pieters door het weggeven van een wielershirt. Marianne Vos en Erik Dekker boden een wielerclinic aan, en brachten daarmee tweeduizend euro op.

Eind oktober viel op amypieters.nl te lezen dat Pieters met ondersteuning weer korte stukjes kon lopen. Op de veilingsite stond op 12 december dat Pieters inmiddels weer korte afstanden kan lopen zonder ondersteuning. “Maar haar weg naar herstel zal tijd, geduld en geld kosten”, werd daaraan toegevoegd.