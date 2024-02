donderdag 8 februari 2024 om 10:32

Circuit Franco-Belge neemt plek in van Veenendaal-Veenendaal in Lotto Cycling Cup

De wielerwedstrijd Circuit Franco-Belge (1.Pro) maakt de komende drie seizoenen (weer) deel uit van de Lotto Cycling Cup. Dat heeft de Henegouwse organisatie woensdag bekendgemaakt. Het neemt de plaats in van Veenendaal-Veenendaal. De Lotto Cycling Cup bestaat dit jaar uit tien wedstrijden.

De Lotto Cycling Cup gaat – net als vorig jaar – van start met de GP Le Samyn op dinsdag 27 februari. Op 20 september is het Kampioenschap van Vlaanderen ook weer de laatste wedstrijd. Verder zien we de nodige vertrouwde koersen terug in dit regelmatigheidsklassement. In vergelijking met vorig jaar, zien we echter wel een belangrijke wijziging.

Veenendaal-Veenendaal maakte de afgelopen twee seizoenen deel uit van de Lotto Cycling Cup, maar de Nederlandse wielerwedstrijd zal vanaf dit jaar weer zijn eigen koers varen. De organisatie heeft in goed overleg besloten om uit de Cycling Cup te stappen, om zo ‘een volgende stap mogelijk te maken.’ De organisatie van het Circuit Franco-Belge ‘profiteert’ en zal de komende jaren opnieuw deel uitmaken van het klassement.

“We hebben een akkoord gevonden en zo is de Lotto Cycling Cup dit jaar opnieuw 100 procent Belgisch. Na de GP Samyn en het Circuit de Wallonië is het de derde Waalse manche, hetgeen we erg appreciëren”, is Christophe Impens van Golazo, de organisator van de Lotto Cycling Cup, in zijn nopjes. Vorig jaar ging de eindzege in de Lotto Cycling Cup naar Caleb Ewan.