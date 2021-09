Veelzijdig talent Marc Brustenga wordt prof bij Trek-Segafredo

Trek-Segafredo heeft zich versterkt met het veelzijdige Spaanse talent Marc Brustenga. De renner uit de opleidingsploeg van Caja Rural-Seguros RGA tekende als neo-prof een contract voor twee jaar bij het Amerikaanse WorldTeam.

Brustenga (22) staat te boek als een veelzijdig talent. De Spaanse beloftevolle renner is explosief, overleeft gemakkelijk een klimmetje en komt ook uit de cross – al rijdt hij alleen in zijn thuisland in het veld. Hij behaalde dit seizoen vijf overwinningen, waaronder de Aitzondo Clasica-Asteasu en de GP Ciudad de Vigo. “Tekenen bij Trek-Segafredo is een droom die uitkomt. Van kleins af aan was het mijn doel om het hoogste niveau van de wielersport te bereiken en nu krijg ik die kans. Ik heb jaren hard gewerkt om de WorldTour te bereiken; dat het nu is gelukt, voelt onwerkelijk.”

Voor Brustenga bij Trek-Segafredo tekende, had hij met zijn landgenoot Markel Irizar gesproken die ploegleider is bij de Amerikaanse ploeg. “Hij legde het project en de plannen van de ploeg voor de komende jaren uit. Ik vond het allemaal zeer goed klinken en ik merkte ook dat er binnen de ploeg een leuke sfeer heerst onder de renners en de staf. Het is een van de grootste ploegen ter wereld en ik hoop te kunnen leren in de koersen die ik het leukst vind, de klassiekers. Met zulke ervaren ploeggenoten krijg ik daartoe zeker de kans. Mijn doel is om de ploeg te helpen; te doen wat ze van me vragen en plezier ebben, want dat is ook belangrijk voor me.”

‘Zeer goede sprinter, maar meer dan dat’

Voormalig profrenner Irizar is vol lof over zijn landgenoot. “Marc is een zeer goede sprinter, maar hij is meer dan dat. Hij klimt heel goed, voor iemand wiens kracht in de sprint ligt, en hij is ook heel sterk op het vlakke. Ik denk dat zijn profiel zeer nuttig zal zijn in de leadouts met Matteo Moschetti of Mads Pedersen, en ik denk dat hij een zeer goede renner zal zijn voor de noordelijke klassiekers. Hij is heel slim in de koers, en ook technisch sterk. Hij kan de koers goed lezen en tactisch denken; hij zal erg nuttig zijn in koersen en sprints waar deze kwaliteiten belangrijk zijn.”

Ook ploegmanager Luca Guercilena is onder de indruk. “Marc heeft mooie uitslagen en zelfs zeges geboekt in koersen die niet 100% zijn specialiteit zijn. Hij won niet alleen in massasprints, maar ook in kleine groepjes en solo na zware koersen. Zijn veelzijdigheid is een aantrekkelijke kwaliteit, en hij heeft laten zien dat hij een koers tactisch kan doorzien. Deze kwaliteiten zullen hem goed van pas komen als hij meer ervaring opdoet en volwassener wordt. Ik denk dat hij veel kan leren van onze klassieke ploeg en een toekomst heeft in deze zware koersen.”