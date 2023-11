woensdag 29 november 2023 om 12:15

Veel wielrenners op shortlists Sportman en Sportvrouw van het Jaar, Jumbo-Visma maakt kans

Er staan behoorlijk veel wielrenners en wielrensters op de shortlist van de landelijke verkiezingen tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar. Met het Sportgala 2023 in aantocht heeft de organisatie, bestaande uit sportkoepel NOC*NSF en de NOS, de voorlopige lijst bekendgemaakt met kanshebbers. Onder meer Mathieu van der Poel en Demi Vollering maken kans, net als Jumbo-Visma als Sportploeg van het Jaar.

In de categorie Sportman van het Jaar 2023 is Van der Poel een duidelijke kanshebber, nadat hij dit jaar zegevierde in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix en zich wist te kronen tot wereldkampioen in het veld én op de weg. Baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland en BXM’er Niek Kimmann staan ook op de shortlist van in totaal elf namen.

In de categorie Sportvrouw van het Jaar 2023 staan Fem van Empel, Puck Pieterse, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering op een shortlist van veertien. Van Empel werd dit jaar onder meer wereldkampioene in het veld, Pieterse won op de mountainbike de Europese titel en de Wereldbeker, Van Vleuten zegevierde in haar afscheidsjaar in de Giro en Vuelta en Vollering won de Tour de France en liefst vijf voorjaarsklassiekers.

Jumbo-Visma doet – net als vorig jaar – mee om Sportploeg van het Jaar te worden. De Nederlandse formatie was dit jaar uiterst dominant, met maar liefst 69 overwinningen. Het team zorgde voor een unieke prestatie door alle drie de grote rondes (Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España) te winnen met respectievelijk Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Sepp Kuss.

Merijn Zeeman, die als sportief manager van Jumbo-Visma aan de basis stond van de vele successen, is genomineerd in de categorie ‘Sportcoach van het Jaar’. Dan moet Zeeman wel de tweede schifting overleven.

Sportgala

Op zondag 10 december worden de shortlists verder teruggebracht tot de definitieve nominaties, meestal drie per categorie. Die sporters mogen zich op woensdag 20 december melden op het Sportgala van NOC*NSF en de NOS. De winnaars worden gekozen door hun eigen vakgenoten: de sporters stemmen op de sporters, de coaches stemmen op de coaches. Daarnaast is er een vakjury.

Shortlist Sportvrouw van het Jaar 2023

Femke Bol (atletiek), Fem van Empel (wielrennen), Karolien Florijn (roeien), Marijke Groenewoud (schaatsen), Sifan Hassan (atletiek), Femke Kok (schaatsen), Jutta Leerdam (schaatsen), Puck Pieterse (wielrennen), Antoinette Rijpma-de Jong (schaatsen), Irene Schouten (schaatsen), Suzanne Schulting (shorttrack), Xandra Velzeboer (shorttrack), Annemiek van Vleuten (wielrennen), Demi Vollering (wielrennen)

Shortlist Sportman van het Jaar 2023

Jeffrey Hoogland (baanwielrennen), Menno van Gorp (breakdance), Niek Kimmann (BMX), Harrie Lavreysen (baanwielrennen), Lennart van Lierop (roeien), Mathieu van der Poel (wielrennen), Patrick Roest (schaatsen), Luc van Opzeeland (windsurfen), Merijn Scheperkamp (schaatsen), Max Verstappen (Formule 1-autosport), Jens van ’t Wout (shorttrack)

Shortlist Sportploeg van het Jaar 2023

4x 400 meter outdoor atletiek (atletiek), waterpolo dames (waterpolo), 49-er team zeilen – skiff heren (zeilen), Nederlandse sprintploeg (baanwielrennen), Koppelkoers (baanwielrennen), Nederlands damesteam (hockey), Nederlands herenteam (hockey), Relay vrouwen (shorttrack), Relay mannen (shorttrack), Jumbo-Visma (wielrennen), vrouwen twee (roeien), vrouwen vier (roeien), mannen twee (roeien), mannen vier (roeien), korfbal Team NL (korfbal)

Shortlist Sportcoach van het Jaar 2023

Eelco Meenhorst (roeien), Rick Peacock (zeilen), Laurent Meuwly (atletiek), Mehdi Kordi (baanwielrennen), Niels Kerstholt (shorttrack), Paul van Ass (hockey), Merijn Zeeman (wielrennen), Gerard van Velde (schaatsen), Evangelos Doudesis (waterpolo), Gerben de Knegt (veldrijden), Jac Orie (schaatsen)

Parasportman van het Jaar 2023

Rogier Dorsman (zwemmen), Mitch Valize (wielrennen), Niels Vink (tennis), Joël de Jong (atletiek), Daniel Abraham (wielrennen), Jetze Plat (wielrennen)

Parasportvrouw van het Jaar 2023

Liesette Bruinsma (zwemmen), Diede de Groot (tennis), Fleur Jong (atletiek), Chantal Haenen (wielrennen), Lisa Bunschoten (snowboarden)