Vaughters ziet eindzege Tour als ultiem doel komende tien jaar donderdag 2 januari 2020 om 08:59

Jonathan Vaughters wil met EF Education First binnen tien jaar de Tour de France winnen. De Amerikaanse ploegbaas noemt dat als zijn goede voornemen nu 2020 net begonnen is. “Misschien niet dit jaar, maar in dit aankomende decennium. Het gaat gebeuren”, zegt hij.

Al sinds 2005 zwaait Vaughters de scepter bij EF Education First en voorgangers. Als manager heeft zijn met zijn ploegen al diverse successen geboekt. “Mijn goede voornemen? De ploeg is mijn leven. Dat gezegd hebbende: we hebben vier van de vijf monumenten gewonnen, de Giro d’Italia gewonnen en zijn de Amerikaanse profploeg die het langst standhoudt. Wat is dan nog over? De Tour de France winnen.”

Vaughters rekende de laatste jaren onder meer op Rigoberto Urán (tweede in de Tour de France van 2017) en Tejay van Garderen, maar was de eindwinst geen hoofddoel. Voor 2020 lijkt EF Education First alle kaarten op tafel te gooien voor de Tour de France: naast Urán en Van Garderen staan Michael Woods, Sergio Higuita, Hugh Carthy en Daniel Martínez op de planning om te starten in Nice.

