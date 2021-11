Vaughters roept ook Craddock op het matje na ritje op Giant-fiets

EF Education-Nippo heeft ook Lawson Craddock gedreigd met ontslag, nadat de Amerikaan gefotografeerd werd op een Giant en deze foto’s ook deelde op zijn sociale media. De WorldTour-ploeg laat aan Cyclingnews weten dat zij naar een ‘passende oplossing’ zoeken voor de situatie.

Craddock vertrekt na dit seizoen bij EF Education-Nippo voor een verblijf bij BikeExchange-Jayco. Hoewel de Australische ploeg in 2021 nog op Bianchi rijdt, is het een publiek geheim dat het team overstapt naar Giant-fietsen. Craddock werd tijdens een fietsevenement in Texas gespot op een Giant, in plaats van op de Cannondale van EF Education Nippo. Hij deelde foto’s van die tocht op zijn eigen kanalen, om ze daarna weer te verwijderen.

Volgens Cyclingnews heeft Craddock de Giant gekregen van de Amerikaanse fabriek van het fietsenmerk, en niet van BikeExchange.

Sergio Higuita

Eerder deze week overkwam Sergio Higuita, die in 2022 uitkomt voor BORA-hansgrohe, hetzelfde. Hij werd bij een Colombiaans event in beeld gebracht op een Specialized, wat tot onbegrip leidde bij EF-ploegbaas Jonathan Vaughters. Die dreigde het contract van Higuita vroegtijdig te beëindigen, maar inmiddels is bekend dat beide partijen tot een overeenkomst zijn gekomen over de situatie.