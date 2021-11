Sergio Higuita en EF Education-manager Vaughters begraven de strijdbijl

Een nieuwe dag, een nieuw geluid. EF Education-Nippo en Sergio Higuita hebben hun meningsverschil bijgelegd. Gisteren leek een vechtscheiding nog onafwendbaar, maar intussen liet de ploeg aan Cyclingnews weten dat het contract niet vroegtijdig beëindigd wordt.

Higuita werd tijdens een fietsevent in Colombia met een Specialized-fiets gespot. Een cadeautje van BORA-hansgrohe, zijn toekomstige team. Kwestie van te wennen aan zijn nieuwe materiaal. EF Education-manager Vaughters kon er niet om lachen en had het gisteren over een vroegtijdige ontbinding van de overeenkomst.

Maar zie, minder dan een etmaal later is het incidentje met de mantel der liefde bedekt. “Ach, Sergio is een goede ploegmaat en zorgde de voorbije jaren voor een positieve aanwezigheid, zowel op als naast de fiets”, zegt Vaughters aan Cyclingnews. “We wensen hem het allerbeste in de toekomst.”

De Colombiaan excuseerde zich intussen. “Ik verontschuldig mij bij alle sponsors en de ploeg. Ik maakte een fout door op de verkeerde fiets te rijden tijdens een publiek event. Dit is niet de manier waarop ik hier wil vertrekken en mijn tijd bij de ploeg hier wil herinneren. Ik ben blij dat dit is opgelost.”