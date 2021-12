Vanthourenhout legt zich neer bij suprematie Van Aert: “Hij was veel te sterk”

Michael Vanthourenhout moest het in de X2O Trofee van Loenhout doen met een tweede plaats, als best of the rest achter de ongenaakbare Wout van Aert. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal kon als enige nog even Van Aert volgen. “Dat is wel plezant als je weet dat hij de beste is van dit moment”, zegt hij tegen WielerFlits.

De start van Vanthourenhout was niet ideaal, want hij schoot bij de start uit zijn pedaal en moest daardoor in de achtervolging. Nadat hij zelf versnelde, volgde alleen Wout van Aert. Vanthourenhout wist toen al hoe laat het was… “Als je Wout op de weg of bij een cross vijf meter geeft, is het moeilijk om hem nog bij te benen.”

“Ik heb mij toen gericht op de tweede plaats en de seconden die belangrijk waren”, zei hij in het flashinterview. Van Aert was een maat te groot voor Vanthourenhout, erkent hij. “Hij zette mij al onder druk en ik moest direct passen na de materiaalpost op het zware stuk. Ik voelde wel dat hij veel te sterk was.”

‘De laatste drie weken gaat het goed’

WielerFlits ving de West-Vlaming ook nog op na afloop, en we spraken hem over zijn tocht richting de tweede plek. “Ik viel alleen, waardoor het lastig was om Toon Aerts (die derde lag, red.) af te houden. Ik wilde wel alles geven voor het klassement ook”, geeft hij aan.

De afgelopen periode gaat het Vanthourenhout voor de wind. “De laatste drie weken gaat het goed, vanaf Italië eigenlijk. Ik ben wel content. Het is niet dat het super druk is. Hopelijk kan ik deze vorm rekken tot het BK en dan een trainingsperiode inlassen om het door te trekken tot het WK. Ik rijd komende week in Baal, Hulst, Herentals en het BK. Gullegem niet, maar ik denk dat iedereen keuzes maakt in deze periode. Alles rijden lukt helaas niet.”