Vanthourenhout heeft afspraken gemaakt over WK: “Evenepoel is zich daarvan bewust”

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn WK-selectie voor eind september in eigen land nader toegelicht. Bij de mannen is er in de wegploeg rondom kopman Wout van Aert plek voor onder meer Remco Evenepoel. “We hebben met iedereen goeie afspraken gemaakt en Remco is zich daarvan bewust”, vertelt Vanthourenhout daarover.

Dat de gehele Belgische ploeg gebouwd is rondom Van Aert, was al even duidelijk. “Hij is vanaf de eerste dag betrokken geweest bij de besprekingen, maar hij heeft geen eisen gesteld”, stelt de bondscoach. Evenepoel krijgt een eigen rol op het WK richting Leuven. “Remco is enorm geëvolueerd sinds de Spelen, maar daarom is er nog geen andere rolverdeling. We hebben met iedereen goeie afspraken gemaakt en Remco is zich daarvan bewust.”

“Uiteraard zullen we hem niet vragen om honderd kilometer op kop te rijden”, gaat Vanthourenhout verder. “Daarvoor heeft hij nu al een te grote staat van verdienste. Hij krijgt een rol die ervoor moet zorgen dat we met een sterk team de finale kunnen rijden.”

‘We zien Stuyven het liefst zo ver mogelijk komen’

Een andere hoofdrol verwacht de keuzeheer van Milaan-San Remo-winnaar Jasper Stuyven. “Hij kan lange afstanden aan en heeft kwaliteiten. Jasper is zeer intelligent in de koers en kan in de wedstrijd mee beslissingen nemen. We zien hem het liefst zo ver mogelijk komen. Ik ga niet uit van een massasprint. Als er gekoerst wordt, zal dat zeker voor schade zorgen in het peloton. De positionering zal superbelangrijk zijn, maar daar hebben we de ploeg voor.”

Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Tim Declercq, Yves Lampaert en Dylan Teuns maken de selectie compleet voor de wegrit. “We hebben jongens die het gewoon zijn om klassiekers te rijden en die weten wat ze moeten doen in de koers”, zegt Vanthourenhout vol vertrouwen.

Teleurstelling bij Philippe Gilbert In de WK-selectie voor Leuven is geen plek voor oudgediende Philippe Gilbert. De wereldkampioen van Valkenburg reageert op zijn social media. “Het is een flinke teleurstelling dat ik niet geselecteerd ben voor het WK. Ik was klaar om alles te geven voor een Belgische overwinning, net zoals in Madrid 2005, Valkenburg 2012 en Rio de Janeiro 2016. Maar helaas mag het niet zo zijn”, aldus de Waal van Lotto Soudal. It's a real disappointment for me not to be selected for @flanders2021. I was ready to give my all for a Belgian victory, like we did in Madrid 2005, Valkenburg 2012 and Rio 2016, but it's not to be. Good luck to the @BELCyclingTeam 🇧🇪https://t.co/nyi8tAULjO — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) September 6, 2021