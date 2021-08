Belgische bondscoach met duidelijke visie: “Op WK alles in functie van Wout van Aert”

Sven Vanthourenhout zal samen met zijn beoogde kopman Wout van Aert de selectie voor het aankomende WK in Vlaanderen doorlopen. Dat heeft de bondscoach van de Belgische ploeg verteld tegen Het Laatste Nieuws. “Hij zal de lijst niet invullen, maar ik zal met hem wel een aantal namen overlopen”, aldus Vanthourenhout.

“Als je zo’n coureur hebt, moet je daarnaar luisteren. Als er de komende weken nog een naam bij komt, zal Wout de eerste zijn om het te weten”, vertelt de keuzeheer van Belgian Cycling. Vanthourenhout heeft Van Aert als zijn kopman aangewezen voor het WK in Leuven en daar zal de selectie ook op ingericht worden.

Risico

“Alles in functie van mijn kopman. Met Wout weet je gewoon dat je één van de topfavorieten in je ploeg hebt, een kandidaat-wereldkampioen. Dan is er geen plaats voor drie of vier kopmannen, ook niet voor twee. Ik ga resoluut voor één kopman. En stel dat Wout van Aert in het begin van de koers iets voor heeft, dan zal ik zorgen dat ik een goed alternatief heb. We hebben goede renners genoeg”, aldus Vanthourenhout.

Volgens de bondscoach is er geen twijfel. “Alle renners waarmee ik over het WK spreek, weten dat daar geen enkele manoeuvreerruimte is. Je kunt zeggen: dat is een risico. Maar voor mij is dat risico minder groot dan wanneer ik mijn kopman in twijfel zou trekken”, stelt hij. Vorig jaar werd Van Aert nog tweede tijdens de WK-wegrit en de -tijdrit. Op de Olympische Spelen sleepte de Belgische kopman zilver uit het vuur in de wegwedstrijd.