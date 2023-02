Vansevenant wint, maar komt net tekort voor eindzege in Oman: “Enorm jammer”

Video

Een luttele seconde: dat is het verschil tussen Matteo Jorgenson en Mauri Vansevenant na vijf dagen Tour of Oman. Die laatste won vandaag de slotrit met aankomst op Green Mountain, maar komt dus net te kort voor de eindzege. “Dat is enorm jammer, maar ik kan mezelf weinig verwijten”, vertelde Vansevenant na afloop aan WielerFlits.

De jonge Belgische klimmer van Soudal-Quick-Step vocht op de slotklim een verbeten strijd uit met Matteo Jorgenson. Vansevenant won na een felle sprint bergop uiteindelijk de etappe, maar de eindzege ging – weliswaar zeer nipt – naar de Amerikaan van Movistar. “Het ging me eerst en vooral over de dagoverwinning, maar blijkbaar strand ik in het klassement op één seconde.”

“Dat is enorm jammer, maar ik kan mezelf weinig verwijten. Ik heb er alles aan gedaan en gevochten tot het einde. Ik moet nu verder. De slotklim was echt heel lastig, vooral de laatste twee kilometers waren enorm steil. Het was ieder voor zich en ik denk dat de sterkste heeft gewonnen.”

Vansevenant grijpt dus net naast de eindzege, maar maakte na afloop alsnog een vrij montere indruk. “Het is natuurlijk jammer om tweede te worden in het eindklassement. Ik had gehoopt op een dubbelslag, maar de conditie is goed. Ik kan met vertrouwen naar de volgende koersen trekken: de wedstrijden in de Ardèche en dan Strade Bianche.”

Lees meer: Ritwinst voor Vansevenant op Green Mountain, maar Jorgenson winnaar Tour of Oman