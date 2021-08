Vansevenant tweede in Vuelta-rit: “Ik ben toch ook wel teleurgesteld”

Met een tweede plaats in de tiende etappe naar Rincón de la Victoria liet Mauri Vansevenant zich voor het eerst écht zien in de Vuelta a España. De renner van Deceuninck-Quick-Step won de sprint voor de tweede plek, maar er bleek niks te doen aan de sterke Michael Storer, die dinsdag naar zijn tweede etappezege wist te soleren.

De 22-jarige Vansevenant maakte na een doldwaze start deel uit van de goede ontsnapping. Met de Italiaan Andrea Bagioli was er nog een tweede renner vertegenwoordigd in een kopgroep van ongeveer dertig renners. De beslissing moest uiteindelijk vallen op de flanken van de Puerto del Almachar (10,9km aan 4,9%) en op deze beklimming wist Storer, eerder al ritwinnaar op Balcón de Alicante, zijn medevluchters overboord te kieperen.

In de laatste kilometers kwam een achtervolgende groep, met daarin Vansevenant, nog aardig dichtbij, maar Storer hield genoeg over om zijn tweede etappezege binnen te halen. Vansevenant wist na een lastige etappe nog een sterke sprint uit zijn benen te persen en rekende zo vakkundig af met Clément Champoussin, Dylan van Baarle en nieuwe leider Odd Christian Eiking.

“Dit geeft me motivatie om het opnieuw te proberen”

“Het was erg lastig. We reden twee uur volle bak totdat de kopgroep gevormd was. Het was mooi om daar samen met Andrea te zitten. We wisten allemaal dat de laatste klim beslissend ging zijn. Daar kwamen dan ook de aanvallen. Op de top lagen we vijftig seconden achter op de koploper. We werkten hard om dat verschil te verkleinen, maar ondanks onze inspanningen konden we hem niet meer bijhalen”, doet Vansevenant zijn verhaal.

“In de sprint had ik vertrouwen en werd ik tweede. Dat geeft me veel motivatie om het opnieuw te proberen. Ik ben toch ook wel teleurgesteld omdat ik graag had gewonnen”, aldus Vansevenant. Zijn ploegmaat Bagioli kwam uiteindelijk niet verder dan een achttiende plek in de daguitslag, op 3m02s van dagwinnaar Storer.