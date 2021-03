Vanmarcke ontbreekt in selectie Israel Start-Up Nation voor Dwars door Vlaanderen

Israel Start-Up Nation moet het woensdag in Dwars door Vlaanderen stellen zonder Sep Vanmarcke. De kopman voor de kasseiklassiekers is nog altijd niet fit. De vraag is of hij straks wel op tijd klaar is voor de Ronde van Vlaanderen.

De 32-jarige kasseispecialist voelde zich na Nokere Koerse al niet honderd procent. “Daarna verging het me slechter. Ik heb een verkoudheid en een verstopte neus, waardoor ik niet voldoende zuurstof binnenkrijg”, zo laat Vanmarcke weten aan Het Laatste Nieuws. “Ik kan alleen maar hopen dat ik nog net op tijd klaar raak voor de Ronde.”

Vanmarcke wilde aanvankelijk nog wel meedoen aan Dwars door Vlaanderen, maar ontbreekt toch in de definitieve selectie van Israel Start-Up Nation. De WorldTour-formatie rekent woensdag wel op Jenthe Biermans, Rudy Barbier, Guillaume Boivin, Hugo Hofstetter, Alexis Renard, Norman Vahtra en Tom Van Asbroeck.

Selectie Israel Start-Up Nation voor Dwars door Vlaanderen (31 maart)

Jenthe Biermans

Rudy Barbier

Guillaume Boivin

Hugo Hofstetter

Alexis Renard

Norman Vahtra

Tom Van Asbroeck