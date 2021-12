Vanavond bekendmaking Wielrenner van het Jaar

Vanavond wordt bekend wie de wielrenners van het jaar worden. Tussen 19.00 en 20.00 uur worden de Gerrit Schulte Trofee voor beste wielrenner, Keetie van Oosten-Hage Trofee voor beste wielrenster en Gerrie Knetemann Trofee voor de wielrenner van de toekomst uitgereikt door de Club 48.

Het afgelopen jaar organiseerde WielerFlits met de Club 48 elke maand de verkiezing Wielrenner van de Maand. Alle maandwinnaars zijn automatisch genomineerd voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar. De nominatiecommissie heeft daar een aantal renners met een wildcard aan toegevoegd, op basis van hun prestaties in 2021.

Bij de mannen lijken onder meer Mathieu van der Poel, Niek Kimmann en Harrie Lavreysen de belangrijkste gegadigden te zijn om de prijs te winnen, bij de vrouwen Ellen van Dijk, Lucinda Brand en Annemiek van Vleuten. De strijd om de Gerrie Knetemann Trofee belooft nog wat spannender te worden, met Puck Pieterse, Fem van Empel, Tim van Dijke, Mick van Dijke en Shirin van Anrooij tussen de genomineerden.

In 2020 gingen de prijzen naar Mathieu van der Poel (Wielrenner van het Jaar), Anna van der Breggen (Wielrenster van het Jaar) en Ceylin del Carmen Alvarado (Renner van de Toekomst).

Live te volgen

De uitreiking is dit jaar live te volgen op Eurosport vanaf 19.00 uur. De presentatie is in handen van Sander Kleikers. Onderdelen van de show zijn ook op WielerFlits te volgen.

Genomineerden Wielrenner van het Jaar 2021