maandag 22 januari 2024 om 08:22

Van wit-blauw naar oranje-zwart: Diftar Cycling (de opvolger van Allinq) onthult tenue

Diftar Cycling, de opvolger van Allinq CT, heeft het tenue voor komend seizoen bekendgemaakt. Niet alleen de naam en de sponsor van het Nederlandse Continental-team veranderen, maar ook qua outfit zien we een totaal ander beeld.

Terwijl de renners van Allinq CT in het wit en blauw rondfietsten, kiezen ze bij Diftar Cycling voor de kleuren zwart en oranjerood. Ook het design is onvergelijkbaar. Waar het shirt van Allinq CT simpelweg uit twee diagonaal gescheiden kleurenvakken bestond, zien we nu verschillende tinten zwart en oranje in de zij. De broek van het tenue is wel volledig zwart. De kleding wordt geleverd door Kalas.