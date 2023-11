dinsdag 7 november 2023 om 17:44

Nieuwe naam Allinq-ploeg bekend

Het was al bekend dat Allinq Continental Team een doorstart zou maken, maar nu weet CyclingOnline ook de nieuwe naam van het team te melden. De ploeg gaat verder als Diftar Continental Cycling Team.

Het Continental-team is gebouwd op de Stichting Wielerpromotie IJsselstreek. Van daaruit volgt een doorstart, nadat hoofdsponsor Allinq vertrok omdat het de oorspronkelijke ambitie van het bedrijf had waargemaakt. In totaal heeft de ploeg veertien renners op papier voor 2024.

Acht van de renners reden het afgelopen seizoen voor Allinq: Mike Vliek, Mike Bronswijk, Lars Rouffaer, Pepijn Veenings, Rick Ottema, Wouter van de Weerdhof, Robin Lowik en Marien Bogerd. Daarnaast komen Vincent van Dorp, Jasper Huitema, Marvin Peters en Hugo Kars over van het ter ziele gegane Scorpions Racing. Peter Schulting (VolkerWessels) en Guillaume Visser (BEAT Cycling) zijn de andere nieuwkomers, zoals WielerFlits eerder al meldde.

De ploegleiding komt in handen van Marc Zonnebelt, Marc Janssen, Arne Peters, Jarno Gmelich Meijling en Tino Hazelhoff, weet CyclingOnline. Peters koerste de afgelopen seizoen voor Allinq, maar zal nu dus plaatsnemen in de ploegleiderswagen.