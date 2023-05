Van Wilder speelt ‘op safe’ naar Val di Zoldo: “Zal de klassementsrenners volgen”

In de achttiende etappe van de Giro d’Italia rijden de renners weer terug de Dolomieten in en krijgen de coureurs nog maar eens een zware bergrit voorgeschoteld. Wat is Ilan Van Wilder precies van plan? De Belg staat op bijna acht minuten van het roze en kan dus eventueel meesluipen in de vroege vlucht.

Het is al een week zeer rustig in de ploegbus van Soudal Quick-Step tijdens de Giro d’Italia. De Belgische formatie moest al afscheid nemen van maar liefst zes renners. Alleen Ilan Van Wilder en Pieter Serry zijn nog in koers, maar die eerste maakt bergop nog altijd een sterke indruk. Zo werd de renner afgelopen dinsdag nog zesde in de bergrit naar de Monte Bondone.

Vandaag hoopt Van Wilder de goede lijn door te trekken in de rit naar Val di Zoldo, maar wat mogen we van de Belg verwachten? De klimmer is niet van plan om ‘alles of niks’ te spelen voor een (eventuele) ritzege. “Het zal niet eenvoudig worden om mee te gaan in de ontsnapping. Je kunt winnen, maar ook alles verliezen. Dat zagen we eerder al bij jongens als Aurélien Paret-Peintre en Jack Haig”, vertelde hij voor de start aan Cycling Pro Net.

“Het is met andere woorden een risico, dus ik zal voor het beste resultaat gaan door de klassementsmannen te volgen. Op de laatste beklimming zal het sowieso erg hard gaan”, aldus Van Wilder.