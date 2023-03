José De Cauwer: “Ilan Van Wilder wordt te snel in een knechtenrol geduwd”

Remco Evenepoel vocht in de Ronde van Catalonie een hevige strijd uit met Primoz Roglic. Daarbij kreeg de wereldkampioen hulp van zijn generatie-, land- en ploeggenoot Ilan Van Wilder. Wielercommentator José De Cauwer vindt dat laatstgenoemde te snel in een knechtenrol wordt geduwd.

“Mocht Ilan mijn zoon zijn, dan zou ik een beetje moeite hebben als ik hem zo zie knechten”, zegt De Cauwer in de podcast De Tribune. “Voor een ploegleider is dat geweldig, want je bouwt een geweldige ploeg. Maar waar ben je voor jezelf mee bezig? Het is jammer voor Ilan dat hij dat moet doen. Ik denk dat hij te snel in een knechtenrol wordt geduwd, terwijl wij – net als hijzelf – nog niet genoeg weten waar hij kan eindigen.”

“Als jongere moet je tot op een bepaalde leeftijd zaken aftoetsen. Als je dat hebt gedaan, dan speel je geen knecht, maar dan ben je het. Dat is een groot verschil. Knechten met overgave is pas een gegeven, als je alles hebt afgetast en als je je plaats kent. Ik vraag me dus af of hij tevreden is en of dit het eindpunt zal zijn? Als dat zo is, dan kan het zijn dat hij een paar miljoen te weinig verdient.”

Van Wilder begon zijn carrière bij Team DSM, waar hij niet helemaal kon aarden. Eind 2021 maakte hij dan de stap naar het toenmalige Deceuninck-QuickStep. “Het probleem met Ilan Van Wilder is dat hij zijn start wat gemist heeft. Hij was heel blij dat hij werd opgevist door Patrick Lefevere, maar er moet toch een moment komen dat hij kan gaan als kopman als hij er klaar voor is. Maar dan niet veertien dagen nadat je je hebt leeggereden in een ronde. Ik maak de rekening niet van de ploeg, hè. Ik denk alleen maar: mocht ik familie zijn van Ilan, dan zou ik het zo doen.”

Volta ao Algarve

In de voorbije Volta ao Algarve mocht Van Wilder overigens wel voor eigen kansen rijden. De 22-jarige renner eindigde als derde in het eindklassement van de Portugese ronde. Eind 2022 gaf Van Wilder ook aan dat hij niet van plan is om de rest van zijn carrière te knechten. “Ik denk dat ik nog veel progressie kan maken en, als ik het zo mag zeggen, heb ik te veel talent om nu al zo’n rol op mij te nemen op deze leeftijd”, klonk het toen in gesprek met Rouleur.

