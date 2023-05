Van Wilder en Serry ‘last men standing’ in Giro: “Mentaal niet eenvoudig”

Het is al een week zeer rustig in de ploegbus van Soudal Quick-Step tijdens de Giro d’Italia. De Belgische formatie moest al afscheid nemen van maar liefst zes renners. Alleen Ilan Van Wilder en Pieter Serry zijn nog in koers. “Je wordt er de hele dag mee geconfronteerd”, schetst ploegleider Klaas Lodewyck in gesprek met Het Nieuwsblad de situatie.

En toen waren ze nog met twee. Het begon allemaal nog zo rooskleurig voor Soudal Quick-Step in deze Giro d’Italia. De ploeg ging met Remco Evenepoel vol voor de eindzege in de Italiaanse ronde, maar de wereldkampioen moest zich na de negende etappe – met de roze trui notabene om zijn schouders – terugtrekken wegens een coronabesmetting. Niet veel later volgden ook Louis Vervaeke, Mattia Cattaneo, Josef Černý en Jan Hirt. Afgelopen maandag viel ook het doek voor Davide Ballerini.

De Belgische ploeg is inmiddels herleid tot twee renners (Van Wilder en Serry), twee ploegleiders, twee mechaniekers en één kok. Er is dan ook absoluut geen sprake van een hosannastemming. “Je mag dat niet onderschatten”, zegt ploegleider Lodewyck. “De jongens bereidden zich voor op de Giro, doen er alles aan om klaar te zijn. En dan ga je de laatste week in met twee renners. Mentaal is dat niet eenvoudig. Je wordt er de hele dag mee geconfronteerd.”

“We proberen er wel nog het beste van te maken”

“Twee jongens aan tafel ’s ochtends bij het ontbijt. Met twee fietsen op het dak naar de start rijden. Twee renners bij de ploegbespreking… We proberen er wel nog het beste van te maken. De tactische bespreking duurt wat korter – “Pieter, jij blijft bij Ilan” – maar bij de parcoursbespreking maakt het niet uit of daar twee of acht renners naar luisteren. Die moet goed voorbereid zijn. We stellen ook nog elke dag een ‘bottleplan’ op, waarbij we op vier of vijf plaatsen proberen te staan met eten en drinken.”

En de ploeg heeft nog wel iets om voor te vechten. Van Wilder maakt bergop namelijk een sterke indruk, werd gisteren knap zesde in de bergrit naar de Monte Bondone en heeft nog uitzicht op een top 10-notering in het eindklassement. “Ik probeer Ilan zo goed mogelijk bij te staan”, geeft Serry aan. “Op de Monte Bondone kon ik tot de laatste twintig kilometer bij hem blijven. Het is mooi dat we samen voor een doel kunnen gaan. Mochten we dat niet hebben, zou het helemaal erg zijn nu.”

“Een bedankje ook naar de ploeg: ze blijven ook voor ons twee moeite doen. Vanavond in het hotel slaap ik op mijn gepersonaliseerde matras. Mensen brengen die speciaal voor ons naar het hotel, ook nu we maar met twee meer in koers zijn.” Slapen Van Wilder en Serry nu dan niet samen op één kamer? “Elk een single room. Af en toe eens niet bij elkaar zijn is ook niet slecht. We komen gelukkig goed overeen. Want het slechtste dat er nu kan gebeuren, is dat Ilan en ik ruzie krijgen. Dan is het echt om zeep”, kan Serry nog lachen.