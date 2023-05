Van Wilder (6e) toont goede klimbenen in Giro, maar heeft gemengde gevoelens

Ilan Van Wilder wist zich dinsdag in de Giro d’Italia nog maar eens te onderscheiden bergop. De 22-jarige Belgische klimmer reed in de bergetappe naar de Monte Bondone naar een keurige zesde plaats. Een goede uitslag voor Van Wilder, maar na afloop waren er toch gemengde gevoelens.

Van Wilder klom in de finale met de wereldtop mee omhoog op de flanken van de Monte Bondone. “Het was een lastige dag, maar ik had wel goeie benen. Op het moment dat UAE Emirates versnelde met Vine en Ulissi wist ik dat ik moest lossen en tempo moest rijden. Dat heb ik de afgelopen twee seizoenen geleerd en dat werkt heel goed, want er hebben weer veel jongens zichzelf opgeblazen en die heb ik dan opgeraapt”, citeert Het Nieuwsblad. “Ik kon mijn inspanning dan doortrekken tot na de finish.”

Van Wilder is dus prima op dreef, maar baalt nog altijd van het feit dat zijn kopman Remco Evenepoel moest afhaken met een coronabesmetting. “Ik denk nu vooral: mocht Remco hier nog geweest zijn, dan had hij een mooie steun gehad aan mij. Maar het is wat het is.”

Door de opgave van Davide Ballerini is Soudal Quick-Step overigens nog maar met twee renners in koers: Pieter Serry en Ilan Van Wilder. Eerder gaven kopman Remco Evenepoel, Jan Hirt, Mattia Cattaneo, Josef Cerny en Louis Vervaeke al op.

Van Wilder hoopt wel Rome te halen. “Ik ben een klein beetje verkouden en zo, dus het is belangrijk om goed te herstellen. Ik ben gewoon blij dat ik meedoe. Ik probeer te genieten, ook al is dat niet gemakkelijk. Ik ben blij dat ik goeie benen heb.”