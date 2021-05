Van Vleuten triomfeert in Emakumeen Nafarroako: “Een zege met extra glans”

Annemiek van Vleuten was gisteren de beste in de Baskische eendagskoers Emakumeen Nafarroako. De Europees kampioene van Movistar kwam in miezerige omstandigheden als eerste over de finish, voor haar landgenote Demi Vollering en de Italiaanse Elisa Longo Borghini.

Van Vleuten kreeg de zege zeker niet cadeau. “Het werd door de regenval een ontzettend zware dag”, laat de Nederlandse weten via de ploegsite van haar werkgever Movistar. “Daar ben ik echter goed van hersteld tijdens de wedstrijd. Nederlandse renners krijgen altijd te horen dat dergelijke omstandigheden in ons voordeel zijn.”

“Ik wist dan ook voordeel te halen uit de omstandigheden”, aldus Van Vleuten, die in de finale deel uitmaakte van een kopgroep van zes sterke rensters. SD Worx was met twee rensters (Vollering en Ashleigh Moolman-Pasio) goed vertegenwoordigd en ook Longo Borghini was een gevaarlijke klant. Van Vleuten kon dan ook niet gokken op haar sprint.

Van Vleuten versus Vollering

“Ik wist dat ik van Vollering af moest komen, aangezien ik in de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik al mijn meerdere moest erkennen in een sprint. Het was een moeilijke finale om naar mijn hand te zetten, gezien de overtalsituatie van SD Worx. Ik slaagde er echter in om ze uit het wiel te rijden en dat geeft deze zege extra glans.”

Van Vleuten hoopt vandaag opnieuw succesvol te zijn op Spaanse bodem, aangezien vanmiddag de Navarra Women’s Elite Classic op het programma staat. Dit is een eendagskoers van ruim 120 kilometer in en rond Pamplona, met onderweg de nodige steile klimmetjes.