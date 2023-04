Van Vleuten speelt bijrol in laatste Amstel Gold Race: “Benen voelden aan als beton”

Annemiek van Vleuten kreeg vandaag een laatste kans om de Amstel Gold Race op haar erelijst te zetten, maar de regerend wereldkampioene kwam nooit in aanmerking voor de overwinning. Van Vleuten werd tijdens de koers bevangen door de kou, liet ze na afloop weten aan de NOS.

De renster van Movistar keek al bibberend en rillend van de kou terug op haar koers. Van Vleuten probeerde in de finale nog wel een paar keer om weg te rijden, maar wist al snel hoe laat het was. “Halverwege de koers voelde ik genoeg, dat het niet voor vandaag zou zijn. De benen waren gewoon volledig geblokkeerd. Ik was gewoon niet goed genoeg.”

“Je kunt nu wel zien hoe koud ik het heb. Ik had niet verwacht dat het zo koud zou worden, mijn benen voelden echt aan als beton”, was de eerlijke analyse van Van Vleuten. “Meestal krijg ik het met een regenjas nog wel wat warmer, maar nu bleef het gewoon koud. Ik zei ook al tegen mijn ploeggenotes dat we voor Liane (Lippert, red.) moesten gaan, want voor mij zou het hem niet meer worden.”

Van Vleuten kwam in haar laatste Amstel Gold Race uiteindelijk als elfde over de streep, op acht seconden van winnares Demi Vollering. Die laatste kwam, na een goed getimede demarrage op de top van de Cauberg, met voorsprong als eerste over de finish.