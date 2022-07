Van Vleuten nog fris na Giro-winst: “Vooral mentaal opladen voor de Tour”

In de laatste etappe van de Giro d’Italia Donne kwam de roze trui van Annemiek van Vleuten niet meer in gevaar. De Nederlandse schreef de Italiaanse rittenkoers voor de derde keer in haar carrière op haar naam. Eenvoudig was dat niet, vertelt ze in een videoboodschap op de sociale media van Movistar.

“Het is nooit gemakkelijk”, zegt van Vleuten, die haar verhaal begon door haar ploeggenoten en de staf van Movistar uitgebreid te bedanken. “Het zwaarste werk was al gedaan voordat ik naar de Giro kwam. Ik maak heel veel uren. Alle uren die ik erin heb gestoken om deze koers binnen te slepen, zorgen ervoor dat ik zo goed herstel elke dag. In de wedstrijd zelf is er de stress. Elke dag, ook in de vlakke etappes, moet ik elke seconde alert zijn. Dat is misschien het moeilijkste in rittenkoers. Gelukkig had ik mijn team om me te helpen.

Niet alles verliep perfect voor Van Vleuten. Twee keer had ze pech: in de rit naar Bergamo werd ze opgehouden door een valpartij, in de etappe naar Aldeno kwam ze zelf ten val. “Ik heb inmiddels de ervaring om te weten hoe je dit aanpakt. Het hoofd koel houden, relaxed blijven. Je moet op je doelen gefocust blijven. Er gebeurt altijd iets in een rittenkoers, dan moet je heel snel kunnen schakelen. Ik denk dat ik dat nu wel een beetje in de vingers heb.”

Tour de France Femmes avec Zwift

Nu ze de eindwinst in de Giro d’Italia Donne op zak heeft, richt Van Vleuten zich op de Tour de France Femmes avec Zwift. “Als team deden we hier alles al voor 99 procent heel goed. De Tour wordt nog wel wat gestrester voor ons team. Er is natuurlijk meer druk in de Tour. Ik denk niet dat er niet te veel is wat we nog beter moeten doen. De meiden en ik vonden elkaar perfect, dus ik ben heel trots op het team en ik heb er vertrouwen dat degenen die meegaan naar de Tour er ook dan zullen staan.”

“De komende twee weken ben ik offline”, zegt Van Vleuten, die op 24 juli in Parijs begint aan de Tour de France voor vrouwen. Het is zaak om weer op te laden. Vooral mentaal, niet zozeer fysiek. Ik kwam vandaag met frisse benen uit bed, ik heb Giro’s gehad dat dat anders was. Dat komt door de vele uren training. De beste plaats om mentaal uit te rusten, is in Italië, op hoogte. Dus ik ga daarheen, nodig wat vrienden uit, heb wat plezier, chill een beetje, fiets een beetje, en dan ben ik zeker klaar voor de Tour.”

This has to be the most wholesome moment of the 2022 season 🥹😊@AvVleuten had saved a Maglia Rosa / Ciclamino for every single member of the 🇮🇹 #GiroDonne22 team. Here’s the delivery ⬇️ Leader in values, and not only in results. 🎩#MiekItHappen pic.twitter.com/ZFGopWfszw — Movistar Team (@Movistar_Team) July 10, 2022