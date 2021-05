Van Vleuten na zege in Valencia: “We hebben intelligent gereden”

Annemiek van Vleuten verzekerde zich gisteren van de eindoverwinning in de Setmana Ciclista Valencia. Op de slotdag van de vierdaagse ronde wist ze haar voorsprong op de nummer twee, Mavi García, vast te houden.

“Het werd niet zo’n moeilijke dag als we verwachtten, maar toch moesten we hard werken” liet Van Vleuten via haar ploeg Movistar weten. “Voor mij was het vooral belangrijk om Mavi García’s wiel in de gaten te houden, terwijl de ploeg de ontsnappingen moest nalopen en geen gevaarlijke groep te ver mocht laten wegrijden. Een dag zoals deze is ook onderdeel van het leerproces: weten wie je mag laten rijden en wie je in het oog moet houden. We hebben intelligent gereden.”

Volgens de regerende Europese kampioene houdt de ploeg een pak ervaring over aan de ronde. “Ik besefte dat het de eerste keer was dat Alicia González, Paula Patiño en Katrine Aalerud een trui tot het einde verdedigden. Deze nieuwe ervaring maakt ze beter: vol gas doortrekken op kop van het peloton, reageren op aanvallen. Ik ben er zeker van dat ze gaan profiteren van alles wat ze hier hebben geleerd, vooral de komende jaren in etappekoersen als de Tour en de Giro.”

‘Deze wedstrijd maakt ons sterker’

Ook genoot de 38-jarige renster ervan om voor haar ploeggenotes te werken. “Zo deed ik eerder in de wedstrijd de lead-out voor Sheyla Gutiérrez. We nemen zo veel dingen mee uit deze koers: de derde plaats van Katrine, haar eerste internationale podium; het groeiende vertrouwen van Sheyla; Paula en Alicia, die nog nooit zo lang op kop van het peloton hebben gereden. Deze wedstrijd maakt ons sterker.”

“Zelf maakte ik na een val een paar lastige dagen door en de paar dagen rust komen goed van pas. De timing van de klassiekers in Navarra (donderdag en vrijdag, red.) had niet beter kunnen zijn. Qua vorm is dit niet mijn grootste blok, want mijn piek lag in de Ardennen klassiekers, maar ik wil van deze dagen profiteren om terug in topvorm te komen. Hopelijk kan ik een rol van betekenis spelen voor de ploeg in Navarra, de thuisregio van de ploeg, en in de wedstrijden daarna.”