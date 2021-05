Annemiek van Vleuten eindwinnares Setmana Ciclista Valenciana

Annemiek van Vleuten heeft de Ronde van Valencia voor vrouwen op haar naam geschreven. De leidende positie van de Nederlandse kopvrouw van Movistar kwam in de slotrit van 114 kilometer naar Alicante, die gewonnen werd door Urška Žigart, niet in gevaar.

De Sloveense Žigart, uitkomend voor de vrouwenploeg van BikeExchange, was de beste van een kopgroep. Ze liet op het lastige parcours in de regio Valencia haar medevluchters achter en hield in de straten van Alicante nipt stand tegenover het jagende peloton. Žigart is de vriendin van Tour de France-winnaar Tadej Pogačar, die haar online nog aanmoedigde.

De leiderstrui van Van Vleuten, die ze na een indrukwekkende solo veroverde op de openingsdag van deze Setmana Ciclista Valenciana, kwam niet meer in gevaar. Zij volgt daarmee Anna van der Breggen op als eindwinnares van de Spaanse rittenkoers.

What a beautiful day to be alive 😍 so proud and happy for @urskazigart 🤩♥️ https://t.co/taE4Ic5uI0 — Tadej Pogačar (@TamauPogi) May 9, 2021