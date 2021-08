Van Vleuten na Tour of Norway terug naar Livigno: “Om mezelf weer op te laden”

Annemiek van Vleuten verzekerde zich afgelopen weekend van de eindzege in de Ladies Tour of Norway. De olympische kampioene tijdrijden zag haar overwinning niet meer in gevaar komen in de slotetappe naar Halden.

Van Vleuten was ’s ochtends zonder enige nervositeit opgestaan voor de slotetappe, vertelde ze op de website van haar ploeg Movistar. “Ik wist namelijk dat ik me met deze meiden om mij heen veilig kon voelen, en ik kwam vervolgens nooit in de problemen. Het is goed om de ploeg altijd om me heen te hebben. Met de grote rondes en de Tour de France die er in 2022 aan komen, liet deze ploeg zien dat ze precies weten wat ze moeten doen. Ik hoefde ze niets te vertellen.

Het was super om met ze te koersen en ik was heel trots op hun werk. Op het finale-circuit was het nogal hectisch, maar het was fijn om de ploeg daar steeds van voren te hebben. Dat heeft me echt geholpen. Als er al plannen waren om daar nog wat tijd te pakken, lieten we de andere ploegen zien dat we vooraan konden blijven”, liet de 38-jarige Nederlandse tevreden weten.

‘Jammer dat er geen zware koersen meer op de kalender staan’

Van Vleuten gaat nu terug naar het Italiaanse bergdorp Livigno. “Niet echt voor een hoogtestage, maar meer om mezelf weer op te laden. Ik moet mijn motivatie zo hoog mogelijk houden voor de rest van het seizoen. Ook wil ik de tijd nemen om te beseffen wat ik heb bereikt en plezier hebben in het trainen. Het is jammer dat er geen echt zware koersen meer op de kalender staan.

Het WK tijdrijden (op 20 september, red.) is een groter doel voor me de komende maanden. Daarnaast ben ik ook van plan om de wegkoers op het EK wielrennen (11 september) te doen. Die koers vindt namelijk plaats dichtbij waar ik in Italië verblijf. Ook wil ik The Women’s Tour (4-9 oktober) te rijden en mijn seizoen af te sluiten met de Ronde van Drenthe (23 oktober).”