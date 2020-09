Van Vleuten na ritzege in Giro Rosa: “Ik ben niet vaak zo kapot geweest” zondag 13 september 2020 om 10:01

Ook in de tweede etappe van de Giro Rosa stond er geen maat op Annemiek van Vleuten. De wereldkampioene kwam in Arcidosso solo als eerste over de finish, maar dat ging niet zonder slag of stoot. “Ik ben niet vaak zo kapot geweest”, zo vertelt ze in gesprek met de NOS.

De rensters kregen op de tweede dag van de Italiaanse rittenkoers in Toscane een rit met de nodige hoogtemeters en onverharde stroken voorgeschoteld. Het lastige parcours zorgde er, in combinatie met het hoge tempo, voor dat het peloton al vroeg in de rit in verschillende groepen verbrokkelde. Van Vleuten koos in de finale voor de aanval.

De renster van Mitchelton-Scott reed al snel een mooie voorsprong bijeen, maar ook Van Vleuten begon te zigzaggen op de steilste gravelstrook van de dag. De Nederlandse moest zelfs even van de fiets. “Het was zo zwaar, dat ik gewoon van mijn fiets moest. Dat is natuurlijk niet echt fijn, maar het was Strade Bianche plus plus. Heel steil en heel erg los gravel.”

“Het waren tien hele lange kilometers”

Het verschil met haar naaste belager Anna van der Breggen werd kleiner, maar Van Vleuten wist in de laatste tien kilometer haar tweede adem te vinden en soleerde ‘gewoon’ naar de zege. Aan de streep bleek het verschil met Van der Breggen meer dan één minuut. “Het waren tien hele lange kilometers met zure benen waar niets meer in zat.”

Van Vleuten lijkt na twee etappes alweer af te stevenen op een nieuwe eindzege in de Giro Rosa. De rensters moeten echter nog wel zeven etappes afwerken. Vandaag trekt het peloton naar Assisi, waar de finish ligt op een korte, steile en smalle klim.