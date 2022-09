Van Vleuten na offday op WK tijdrijden: “Ik weet niet waar het aan ligt”

Annemiek van Vleuten werd vooraf gezien als een van de kanshebsters op de overwinning, maar de Nederlandse stelde teleur op het WK tijdrijden. Met een zevende plaats, op 1.43 minuten van haar landgenote en wereldkampioene Ellen van Dijk, bleef ze ver verwijderd van de medailles. “Ik weet niet waar het aan ligt”, klonk het na afloop in gesprek met Sporza.

Het parcours in het Australische Wollongong leek geschikt voor Van Vleuten, in 2017 en 2018 nog de beste tijdrijder van de wereld, maar aan het eerste tussenpunt bleek het kalf al verdronken. “Ik was vandaag gretig en ik geloofde er ook in. Met een goeie dag had ik wereldkampioene kunnen worden, maar ik had een mindere dag”, is dan ook haar eerlijke conclusie.

“Ik was redelijk hard vertrokken. Ik dacht dat ik goed bezig was, maar dan bleek dat ik al ver achter lag. Ik zag aan mijn wattages dat ik matig presteerde.” Van Vleuten kwam uiteindelijk tot de zevende tijd. “Dat zegt dat ik vandaag absoluut geen goeie dag had. Ik weet niet aan wat het ligt”, tast de 39-jarige Van Vleuten voorlopig nog in het duister.

“Ik weet zeker dat ik goed in orde ben”

De Nederlandse wil echter niet bij de pakken neerzitten en hoopt in de wegwedstrijd op sportieve revanche. “In Yorkshire (waar in 2019 de wereldkampioenschappen werden gehouden, red.) werd ik derde, ook op grote afstand van de eerste. In de wegrit werd ik toch nog wereldkampioene”, houdt Van Vleuten de moed erin. “Ik weet zeker dat ik goed in orde ben. Het kwam er alleen niet uit vandaag.”

“In de Vuelta was ik goed en die goeie vorm verlies je niet in één week tijd. We hebben een goede ploeg voor het parcours van de wegrit. Ik heb er echt vertrouwen in. We kunnen de koers in handen nemen en houden”, klinkt het.