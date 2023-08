maandag 28 augustus 2023 om 10:04

Van Vleuten na eindzege in Tour of Scandinavia: “Met glimlach op mijn gezicht afscheid nemen van de sport”

Annemiek van Vleuten en Cecile Uttrup Ludwig maakten het zondag nog heel spannend in de Tour of Scandinavia. De Nederlandse renster zag Ludwig in de laatste kilometer nog succesvol ten aanval trekken, maar hield aan de meet twee seconden over om de eindzege toch naar zich toe te trekken. “Het was een heel goede aanval”, blikt de afzwaaiende Van Vleuten terug.

“Ze kwam nog heel dichtbij. Ik wist niet of ze het zou redden, maar heb alles gegeven en zat gelukkig ook in een goede positie. Zij is dan iets meer punchy dan dat ik ben. Voor de toeschouwers moet het erg spannend geweest zijn.”

Uiteindelijk kreeg Van Vleuten nog hulp van de sprinters. Met een machtige eindsprint snoepte Lorena Wiebes nog wat seconden af aan de achterstand op Ludwig. “Toen de sprinters eraan begonnen, wist ik dat het wel goed zou komen met mijn eindzege. Zij sprintten harder dan Ludwig, maar ze deden er wel lang over voor ze begonnen aan hun sprint.”

Laatste koers

De Tour of Scandinavia was de voorlaatste koers van de Movistar-renster. Volgende week start Van Vleuten nog in de Simac Ladies Tour. Een mooie afscheidstournee, vindt de renster zelf. “Het is mooi dat ik nog steeds kan vechten voor de overwinning en dat de benen nog goed zijn.”

“Ik kan afscheid nemen van de sport met een lach op het gezicht. Deze ronde is dan toch een stuk minder stressvol dan de Tour de France”, eindigt ze.