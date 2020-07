Van Vleuten looft organisatie na zege: “Ze namen onze veiligheid zeer serieus” vrijdag 24 juli 2020 om 08:30

Annemiek van Vleuten schoot donderdag raak bij de herstart van het wielerseizoen, in de Emakumeen Nafarroako Klasikoa. Een bijzondere wedstrijd door de omstandigheden, die de nodige problemen voor de organisatie met zich meebracht.

Niets dan lof had de Nederlandse wereldkampioene na afloop dan ook over voor deze organisatie: “Ze namen met het organiseren van deze wedstrijd onze veiligheid zeer serieus. Het was ook erg veilig en ze zorgden ervoor dat iedereen werd getest. Ik ben dus erg blij met deze dag.”

Door de zege in Emakumeen Naffroako Klasikoa is Van Vleuten dit seizoen nog ongeslagen, nadat zij eerder ook naar de overwinning soleerde in de Omloop Het Nieuwsblad. “Het is een droomstart”, gaat zij verder. Na twee wedstrijden heb ik twee keer gewonnen. Dat kan niet beter!

Solo naar zege

Van Vleuten soleerde donderdag naar de zege voor Mavi Garcia en Anna van der Breggen. Alhoewel de Nederlandse renster van Mitchelton-Scott het parcours had verkend, had ze niet gedacht dat de wedstrijd op deze manier zou uitpakken.

“Ik ben twee dagen geleden nog teruggekomen van een hoogtestage”, zo eindigt ze op de website van haar ploeg. “Dus ik wist niet hoe de benen zouden voelen en ik was ook een beetje nerveus. Ik dacht niet dat ik zou kunnen winnen, zeker ook niet omdat Lucy Kennedy en Amanda Spratt de kopvrouwen waren. Maar dat ik nu solo win, dat is geweldig!”