Van Vleuten kent ploeggenotes voor eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen

Het Spaanse Movistar heeft zijn selecties bekendgemaakt voor Parijs-Roubaix. Annemiek van Vleuten voert de vrouwenploeg aan, bij de mannen is het uitkijken naar onder meer Iván García en Imanol Erviti.

Het was lange tijd onduidelijk of Van Vleuten aan de start zou staan van Parijs-Roubaix, maar vorige week hakte de Nederlandse de knoop door. “Dit is een mijlpaal voor onze sport en het is belangrijk dat we de wedstrijd serieus nemen. Het is geen koers die bij me past vanwege de kasseien. Ik zie er wel wat risico’s in, maar het is het einde van het seizoen Ik wil dat risico dus wel nemen”, citeerde het Algemeen Dagblad.

Van Vleuten krijgt aankomende zaterdag het gezelschap van de snelle Deense Emma Norsgaard, de Amerikaanse hardrijdster Leah Thomas, de Italiaanse Barbara Guarischi, de Spaanse Sheyla Gutiérrez en de Française Aude Biannic. De vrouwen krijgen in de eerste editie van Parijs-Roubaix zeventien kasseistroken te verwerken, met onder meer de beruchte keien van Mons-en-Pévèle, Camphin-en-Pévèle en Carrefour de l’Arbre.

De mannenploeg van Movistar rekent een dag later, op zondag 3 oktober, op de volgende namen: Iván García, Imanol Erviti, Mathias Norsgaard, Matteo Jorgenson, Lluís Mas en Gabriel Cullaigh. De inmiddels 37-jarige Erviti, die zich op het voorbije WK meerdere keren liet zien in de aanval, reed vijf jaar geleden een sterke editie van Parijs-Roubaix. Erviti reed toen lange tijd in het offensief en eindigde nog als negende op de wielerbaan van Roubaix.

Selectie Movistar voor vrouweneditie Parijs-Roubaix (zaterdag 2 oktober)

Aude Biannic

Barbara Guarischi

Sheyla Gutiérrez

Emma Norsgaard

Leah Thomas

Annemiek van Vleuten

Selectie Movistar voor manneneditie Parijs-Roubaix (zondag 3 oktober)

Gabriel Cullaigh

Imanol Erviti

Iván García

Juri Hollmann

Matteo Jorgenson

Lluís Mas

Mathias Norsgaard