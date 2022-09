Van Vleuten kent ploeggenotes voor Ceratizit Challenge by La Vuelta

Movistar is klaar voor de Ceratizit Challenge by La Vuelta, de vrouwelijke tegenhanger van de Vuelta a España. De Spaanse formatie heeft met Annemiek van Vleuten de topfavoriete in huis. De Nederlandse gaat op voor een unieke trilogie, aangezien ze eerder dit jaar al de beste was in de Giro d’Italia Donne en de Tour de France Femmes.

Van Vleuten hoopt ook in de Ceratizit Challenge by La Vuelta als winnares uit de strijd te komen en zo haar derde ‘grote ronde’ van het seizoen te winnen. De 39-jarige renster reed tussen de Tour de France Femmes en de Vuelta geen koersen meer, maar heeft zich in Italië zo goed mogelijk proberen voor te bereiden voor de Spaanse koers. Van Vleuten trekt na de Vuelta naar Australië voor het WK wielrennen.

Van Vleuten kan vanaf woensdag rekenen op steun van de Deense Emma Norsgaard, de Cubaanse Arlenis Sierra, de Noorse Katrine Aalerud, de Française Aude Biannic en Sara Martín uit Spanje. Norsgaard kan eventueel ook als sprintster worden uitgespeeld in de vlakkere etappes. Van Vleuten won vorig jaar overigens met overmacht de Ceratizit Challenge by La Vuelta.

De wedstrijd, die duurt van 7 tot en met 11 september, begint met een ploegentijdrit in Cantabrië en finisht met een criterium in Madrid. De koninginnenrit volgt op dag twee in de regio Cantabrië. De 105,9 kilometer lange rit bevat vijf beklimmingen, waarvan de Campo la Cruz (3,2 km aan 8%) de laatste is. De top van deze helling ligt op zo’n veertien kilometer van de streep in start- en finishplaats Colindres.