Van Vleuten over Tour de France Femmes 2023: “Blij dat er een bekende berg in zit”

Annemiek van Vleuten denkt dat het parcours van de Tour de France Femmes 2023, dat vandaag gepresenteerd werd in Parijs, mogelijkheden biedt voor een mooie strijd. Dat zei de winnares van de eerste editie van de Franse rittenkoers tegen WielerFlits.

Van Vleuten is vooral blij met de zevende etappe, die finisht op de Col du Tourmalet. “Ik ben blij dat er een berg van naam en faam in zit, dat geeft gewoon meer body aan de Tour de France. Als je kunt zeggen we finishen op de Tourmalet, dan weten de mensen: dat is zwaar. De Col d’Aspin zit er ook nog voor, ik vind dat wel een mooie combinatie die ze daar maken.”

“Ook is de tijdrit terug”, doelt Van Vleuten op de achtste en laatste etappe, een 22 kilometer lange chronoproef van en naar Pau. “Dat ligt me op zich ook wel. En ik vind ook gewoon dat dat hoort.” De 38-jarige renster van Movistar is daarna blij met het feit dat men “niet terug is gegaan naar ritjes van onder de honderd kilometer. De ritten die wat gemakkelijker zijn worden ook wat zwaarder gemaakt door wat lengte toe te voegen.”

“Heel blij dat er geen gravel in de route zit”

Past het parcours over het algemeen goed bij haar eigen kwaliteiten? “Ik zie mogelijkheden voor de bergop aankomst, maar er zijn nog meer heel verraderlijke etappes”, zei Van Vleuten tegen Cycling Pro Net. “Ik ben heel blij dat er geen gravel in de route zit. Ik denk dat er een goede balans is in het parcours. In de ritten voorafgaande aan de bergetappe moet ik goed gefocust blijven.”

Van Vleuten reflecteerde ook nog even op haar overwinning van afgelopen jaar. “De eerste Tour de France Femmes winnen, was het meest speciale wat ik in mijn carrière gedaan heb. Vooral vanwege de impact die het had. Wielerliefhebbers, maar ook niet-liefhebbers hebben het gezien. Dat maakte me heel trots. Het was een geweldige start.”