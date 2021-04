Van Vleuten de beste in De Ronde: “Het viel allemaal op zijn plek”

Annemiek van Vleuten wist zondag voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen te winnen. In 2011 was ze al eens de beste en nu kwam de kopvrouw van Movistar solo over de finish. “Ik had hier zoveel jaren opgehoopt en nu viel het allemaal op zijn plek”, jubelt ze.

Van Vleuten opende al vroeg de finale. “Op de Kanarieberg wilde ik gaan, maar had ik tegenwind. De rest had daar wel een jasje uitgedaan en daardoor werd het een harde koers. Dat was in mijn voordeel”, vertelt de Europese kampioene.

Op de Paterberg maakte ze vervolgens de beslissing. “Ik weet dat er daarna niets meer komt”, lacht ze. “Ik wilde er als eerste opdraaien. Ik zat eerder al te twijfelen op de Oude Kwaremont omdat ik een overschot had, maar ik wilde te wachten op de Paterberg. Het initiatief was niet aan ons als ploeg. SD Worx had een overtal en daar wilde ik van profiteren.”

“Ik heb de kilometers afgeteld daarna. Ik was zo kapot en ging all out. Ik wilde uit zicht geraken, maar dat was niet eenvoudig op die laatste baan. Het is ook extra speciaal voor Movistar, want volgens mij hebben zij nog nooit een grote klassieker gewonnen. Het is prachtig. Dit gaan we zeker vieren met de ploeg. Dat maakt het extra mooi”, aldus Van Vleuten.