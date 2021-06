Van Vleuten baalt na NK tijdrijden: “Geen topdag”

Annemiek van Vleuten was liever met een goed gevoel van het NK tijdrijden vertrokken, maar na haar vierde plaats was dat gevoel er niet. “Ik kan aan mijn wattage in ieder geval zien dat het geen topdag was. Er waren er drie beter.”

Van Vleuten wilde in Emmen niet dezelfde fout maken als in 2018, toen Ellen van Dijk met de titel aan de haal ging. “Toen was ik gewoon te langzaam vertrokken. Nu was ik best wel hard van start gegaan en hoorde ik al vrij snel dat Anna (van der Breggen, red.) acht seconden voor op mij lag. Dan weet je wel dat het moeilijk gaat worden. Ik merkte wel dat ik ook geen tandje bij kon zetten. Ik was niet conservatief vertrokken, en dan is het gewoon echt balen”, vertelde ze aan de NOS.

Waar het aan ligt, wist de renster van Movistar niet. “Dus ik denk dat ik het daar even rustig met mijn trainer over moet hebben. Natuurlijk ligt het eraan dat ik mijn wattage niet kon halen, maar waar dàt aan ligt… Ik ben ook niet zo van excuses zoeken. Of die er zijn? Ik weet wel dat ik beter kan, dus dat is wel hoopvol. Kijk, als je het wattage rijdt wat je normaal kan rijden, en dan word je vierde… dan heb je echt een probleem. Vandaag was ik gewoon echt niet beter.”

Dat ze zich nochtans goed had voorbereid, vertelde ze. “Ook ben ik op hoogtestage (in Andorra, red.) geweest. Daar heb ik wel hard gewerkt, dus het kan zijn dat ik misschien nog wat vermoeid was. Maar in principe moest dat er wel uit zijn. Normaal rijd ik na een hoogtestage gelijk heel goed, dus daar zoek ik niet de excuses in. Maar goed, het is wel altijd de vorm van de dag. Het is echter wel best een groot gat, meer dan vijftig seconden.”

‘Laten we Chloe Dygert niet vergeten’

Van der Breggen is volgende maand een van haar tegenstanders op de olympische tijdrit in Tokio, maar Van Vleuten houdt ook rekening met andere vrouwen. “Laten we ook Chloe Dygert vooral niet vergeten. Maar er zijn er echt nog wel meer, neem Amber Neben bijvoorbeeld, die ook aan de start staat, de wereldkampioene van 2016.”

“Ik was hier graag met een heel goed gevoel vandaag gegaan, en dat ga ik nu niet. Dus dat is balen, want anders ga ik met een lekkere flow naar Tokio. Nu laat Anna ook gewoon zien dat ze die regenboogtrui niet voor niets heeft. Het NK tijdrijden kreeg een mooie winnares, maar ik had liever er korter op gezeten”, aldus de 38-jarige renster.

Terug op hoogtestage

In opbouw naar de Spelen gaat Van Vleuten terug op hoogtestage. “Ik vind het wel heel fijn dat ik nog weer terug ga. Ik weet dat ik nog een heel mooie, goede trainingsperiode heb om nog te verbeteren. Bovendien, als je gaat trainen, kan je ook veel meer op de tijdrit trainen dan wanneer je gaat koersen. Vandaar ook dat ik de keuze heb gemaakt om een trainingskamp te maken. Dan heb je gewoon meer onder controle wat je kan trainen, zeker voor de tijdrit. Als je alleen de wegrit rijdt, vind ik het wel anders. Maar als je echt voor de tijdrit gaat, is het toch best wel heel specifiek trainen en dat kan ik gewoon beter op een trainingskamp doen.”