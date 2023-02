Van sprintaantrekker naar afmaker: Kool is Wiebes de baas in opener UAE Tour Women

De openingsetappe van de UAE Tour Women is niet gewonnen door Lorena Wiebes, maar door haar voormalig ploeggenote en sprintaantrekker Charlotte Kool. De renster van Team DSM bleek veruit de snelste in de laatste honderden meters en remonteerde Wiebes met sprekend gemak.

Sprinten geblazen in de eerste etappe van de inaugurele UAE Tour Women. Althans, dat was toch de verwachting voor de start. De rit van Port Rashid naar Dubai Harbour was in totaal 109 kilometer lang en speelde zich af op biljartvlakke wegen. Onderweg kon de wind wellicht voor nog wat gevaar zorgen, maar verder stond niets een koninklijke massasprint in de weg. En dus was het uitkijken naar de strijd tussen topfavoriete Lorena Wiebes, haar voormalig ploeggenote en sprintaantrekker Charlotte Kool, Arianna Fidanza, Emma Norsgaard en Marta Bartianelli. Om waar wat namen te noemen.

Wind zorgt voor nervositeit

In het Midden-Oosten ligt waaiergevaar altijd op de loer en ook vandaag was het op een bepaald moment alle hens aan dek in het peloton. Nadat een eerste vluchtgroep weer netjes was ingerekend, brak het peloton door de aanwezige wind in twee stukken. Een paar toppers hadden zich laten verrassen: zo reden Pauliena Rooijakkers, Hannah Barnes, Thalita de Jong en Marthe Truyen in een tweede groep een tijdje achter de feiten aan. Deze rensters slaagden er echter wel weer in om terug te keren; de weersomstandigheden bleken toch niet ideaal voor het trekken van (meerdere) waaiers.

Vervolgens ging het in gestrekte, maar niet al te snelle draf naar de finish in de haven van Dubai. Met nog goed 54 kilometer te gaan, was er nog even wat koersvertier bij de tussensprint. De Poolse Agnieszka Skalniak-Sójka van Canyon//SRAM Racing kwam er als eerste door, goed voor acht punten, voor de Nederlandse Nina Kessler en de Italiaanse Chiara Consonni. Vervolgens was het wachten om de sprint voor het echie, want die leek toch wel onvermijdelijk. In de diepere finale waren er nog wel pogingen tot waaiervorming, maar zonder succes.

Na een nieuwe tussensprint bij Dubai Sports City – gewonnen door de Duitse Liane Lippert, voor Silvia Persico – konden we ons gaan opmaken voor de massasprint. Helaas ging de traditionele sprintvoorbereiding gepaard met een valpartij op goed vier kilometer van de streep, met als bekendste slachtoffer Belgisch kampioene Kim de Baat. Niet veel later gingen opnieuw enkele rensters tegen de grond, maar de meeste sprinters bleven recht en mochten het in de laatste rechte lijn gaan uitmaken voor de zege.

‘Leerling’ verslaat ‘mentor’

Bijna alle ogen waren gericht op Wiebes en de sprintkoningin van vorig jaar kreeg ook een uitstekende lead-out in de laatste honderden meters. De Europees kampioene ging ook als eerste de sprint aan, maar bleek niet opgewassen tegen Charlotte Kool. Die laatste, vorig seizoen nog de belangrijkste lead-out-renster voor Wiebes, kwam met veel snelheid van achteruit en wist haar voormalig ploeggenote op imposante wijze uit het wiel te sprinten. Kool werd dus eerste, voor Wiebes en de Italiaanse Consonni.

De 23-jarige Kool is tevens de eerste leider in de UAE Tour Women. Vrijdag is er voor Wiebes de mogelijkheid op sportieve revanche, aangezien de tweede etappe naar Al Mirfa ook uitnodigt tot een sprint.