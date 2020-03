Van Schip moet wegstart uitstellen: “Nu heb ik de tijd om heel veel sprintjes te doen” zaterdag 14 maart 2020 om 12:01

Jan-Willem van Schip zou vandaag in de Ronde van Drenthe eigenlijk zijn eerste wegkoers rijden met BEAT Cycling Club. Nu die wedstrijd niet doorgaat en meer afgelastingen aangekondigd zijn, wil de vice-wereldkampioen omnium extra investeren in zijn sprint op de baan.

In de Ronde van Drenthe zou Van Schip eigenlijk voor het eerst op de weg te zien zijn in het tenue van BEAT Cycling Club. Zijn seizoen stond immers eerst volledig in het teken van het WK baan in Berlijn, waar hij nu twee weken geleden naar de zilveren medaille reed op het onderdeel omnium. Dat hij alle afgelastingen vanwege het coronavirus niet had zien aankomen, vertelt hij op de site van zijn ploeg. “Ik dacht dat het wel zou meevallen, dus wat dat betreft mag je me naïef noemen.”

“Ik was er niet zo druk mee, maar nu komt het heel dichtbij en gaat het echt allemaal niet door. Dat vond ik natuurlijk wel jammer, maar ik weet gewoon wat ik wil doen. Richting de Olympische Spelen is het niet zo erg en heb ik nu iets meer tijd om super steady en goed te trainen.” Op de Spelen is Van Schip normaal gesproken de Nederlandse troef op de onderdelen omnium en koppelkoers (aan de zijde van Yoeri Havik).

Sprint verbeteren

Eigenlijk was het plan richting de Spelen om vanaf nu tot aan de Scheldeprijs wegwedstrijden te rijden zonder al teveel druk. “Gewoon lekker trainen, fit blijven en koersen. En daarna even gas terugnemen om er vervolgens weer een tandje bij te doen richting de ZLM Tour en de Ronde van België. Daarna gaat de focus weer naar de baan voor de Spelen.” Dat zijn eerste blok nu deels in het water valt en hij de wedstrijdinspanning noodgedwongen moet missen, vindt hij lastig.

“Maar ik wil voor de baan graag mijn sprint verbeteren. Dus ik moet nu goed in conditie blijven, maar tegelijkertijd wil ik me vooral focussen op die sprint. Ik heb nu drie weken de tijd om heel veel sprintjes te doen. Als je daarbij ook nog zou moeten koersen is dat lastig te combineren, maar nu kan ik daar wel echt in investeren en is dat mijn oplossing. Ik kijk voorlopig drie weken vooruit tot 1 april en dan moet ik weer een nieuw plan maken, voor wat er dan gaande is.”