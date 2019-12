Van Schip en Wild pakken Nederlandse omniumtitels zondag 22 december 2019 om 19:12

In Apeldoorn werd er vandaag fel gestreden om de Nederlandse titels op het omnium. Bij de vrouwen trok Wild voor de vijfde maal aan het langste eind, bij de mannen was Jan-Willem van Schip de beste.

Wild, regerend wereldkampioene op het olympische onderdeel, kreeg de zege zeker niet cadeau. Vooral Amy Pieters bood flink weerwerk. Maar de Twentse baankoningin wist een ultieme aanval op het afsluitende onderdeel te pareren. De kopvrouw van WNT-Rotor verzamelde 129 punten, vijf meer dan Pieters.

Wild is op de erelijst van het NK omnium de opvolgster van Kirstie van Haaften, zij werd ditmaal vijfde, al scheelde het maar heel weinig met het brons. Nina Kessler behaalde immers slechts een puntje meer. Lorena Wiebes werd met hetzelfde puntenaantal als Van Haaften vierde.

Van Schip pakt tweede titel binnen 24 uur

Voor Van Schip, ook geen kleine naam in de discipline, was het evenmin een walk in the park. Roy Eefting was zijn dichtste belager in het Omnisport en het scheelde uiteindelijk slechts een punt tussen de twee. Van Schip kwam uit op 172 punten, Eefting behaalde er 171. Yoeri Havik sleepte met 160 punten de bronzen medaille in de wacht.

Van Schip veroverde zodoende voor de tweede keer binnen 24 uur een rood-wit-blauwe trui. Zaterdagavond snelde hij in Amsterdam al naar de nationale titel op de 50 kilometer.