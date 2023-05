Van rood naar wit: Bahrain Victorious komt met speciaal Tourtenue

De renners van Bahrain Victorious zullen in de komende Tour de France niet in een rood, maar in een wit tenue koersen. De formatie uit het Midden-Oosten maakte woensdag bekend dat het – ter ere van de historie van Bahrein – voor een speciale outfit heeft gekozen.

“We zijn zeer blij met het feit dat we dit op parels geïnspireerde shirt mogen bekendmaken voor de Tour de France. Het design is een eerbetoon aan de parelhistorie van Bahrein, dat gekend is als de Parel van de Golfstreek”, laat de ploeg weten in een perscommuniqué.

“De parelindustrie stond voor eeuwen bekend als het ankerpunt van de economie van Bahrein. Met dit shirt tonen we de elegantie van het land, met accenten die het water van de Arabische golf voorstellen en de palen tentoonspreiden.”

Onder meer Mikel Landa, Matej Mohoric en Wout Poels zullen komende zomer te zien zijn in dit witte Tourtenue.