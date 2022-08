Van Poppel ziet Bennett ‘eindelijk’ winnen: “Heb altijd in hem geloofd”

Het wilde het afgelopen jaar niet echt vlotten met Sam Bennett, maar de Ier sprintte zaterdag in Utrecht dan toch naar een grote zege: hij won de tweede etappe van de Ronde van Spanje. Danny van Poppel stond Bennett als lead out bij en was zichtbaar tevreden met de prestatie van zijn kopman. “Eindelijk”, klonk het opgelucht voor de camera van de NOS.

“Het was een lastige periode met Sam, maar ik heb altijd in hem geloofd”, zegt Van Poppel. “Zo zie je dat het in één keer kan omslaan. Ik moet zeggen: hij is een heel stuk beter dan in andere wedstrijden. Ik dacht eigenlijk dat hij iets te vroeg ging, nadat ik de sprint heel goed aanging voor hem. Maar supermooi dat hij het afmaakt.”

Vanochtend sprak Bennett nog zijn twijfels uit. Hij wist niet of hij het nog wel kon. “Dat is topsport”, reageert Van Poppel. “Het kan heel snel gaan, dus ook heel snel naar beneden. Maar het is een superlieve, goede gast. Dus ik gun het hem van harte.”

Van Poppel was de laatste man voor Bennett in de sprinttrein van BORA-hansgrohe. “Ik verbaas mezelf de hele tijd. Ik denk iedere keer: het moet een keer fout gaan, maar tot nog toe is het nog geen enkele keer fout gegaan. Dat is supermooi. Dit is een heel mooi begin van de ronde, zeker in Nederland. Bedankt aan alle Nederlandse fans. Het was geweldig, ik had het nooit zo verwacht. Dan zie je hoe wielrennen leeft. Supermooi.”